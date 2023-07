'Sigue vivo'

"En la vida hay personas buenas, más de las que muchos pensamos. Hay personas muy buenas, que brillan con luz propia y transmiten paz, confianza, ilusión y empatía. Y hay personas imprescindibles. Éstas últimas no necesitan presentación, ni piden apoyo ni comprensión. Son baluartes que una vez que aparecen en tu escenario vital, lo inundan todo, con su deseada presencia y con su lamentada ausencia.

Fue una mañana de agosto de 2015, cuando mi amigo mentor y jerezano Manolo Gómez me anunció que se acercaría a verme en compañía de Antonio Pérez Carmona. El apadrinamiento de Manolo no es baladí, ya que pocas personas de este Macondo gaditano profundizan tanto y tan rápido en el interior de las personas, como Manolo. Juan Mª, me dijo, tienes que conocerle porque su simple amistad representará una oportunidad de crecimiento, de madurez y de bienestar. Una hora sirvió para cimentar esta hermosa, recíproca y provechosa amistad. ¡Eso se llama aprovechar la mañana!

Compromiso, honestidad y talento. Con su pueblo querido y con su Campo de Gibraltar. Desvelo y tutelaje de sus paisanos y amigos. Y aluvión de conocimiento, que desborda ese cofre vital que Antonio ha ido atesorando durante su larguísima trayectoria humana, profesional y logística.

Unas formas ejemplares, bondadosas y amigables, y un evangelio docto, próximo y sabio, hacen de Antonio una especie a proteger. Como gran persona que es, su presencia y su aroma inundan los escenarios donde su bonachona figura aparece. Gestor, planificador, ejecutor, consultor, colaborador, estratega y líder.

Durante muchos años, Antonio ha deambulado por esos mundos de Dios. Afortunados aquellos que han tenido la suerte de saborear sus reflexiones, conocer sus proyectos, disfrutar de sus desvelos y trabajar con él en equipo por el bienestar, el progreso y la felicidad de esta bella Bahía, la más meridional de Europa, que en breve disfrutará de un exitoso futuro, en la que todos sus ciudadanos algo deberemos a este ingenioso, humilde y cuerdo Caballero Linense.

¡¡¡Enhorabuena, amigo Antonio!!! Siempre a su servicio, Maestro.

Este escrito fue redactado por Juan María de la Cuesta el 15 de abril de 2020.