La poeta Sara Búho, en la Feria del Libro de La Línea

La poeta linense Sara Hormigo Bueno, conocida como Sara Búho, ha participado durante el fin de semana en la Feria del Libro de La Línea con un acto de firma de ejemplares de su cuarto poemario. Búho comenzó a escribir poesía en un blog como forma de "desahogarse" y en la actualidad suma cuatro títulos y más de 400.000 seguidores en Instagram.

"Estoy muy feliz de firmar por primera vez en el Campo de Gibraltar, me siento muy arropada y es realmente especial para mí. Además tengo la compañía de mi familia", comentó, acompañada en la caseta por sus padres y su abuela, a quien dedicó su último libro.

La joven estuvo más de una hora firmando ejemplares, escuchando y emocionándose con sus fans. "Antes de leerla, la poesía me parecía algo muy lejano, la conocí por televisión compré sus poemarios y desde entonces me apasiona", explicó una chica mientras esperaba su turno. Sara es linense y muchos de los que acuden lo saben, le hablan de amigos y lugares en común. "Yo ya la seguía antes de saber que era de mi ciudad, cuando lo descubrí fue como si alguien me dijera que mis sueños son posibles, que las letras de los jóvenes de aquí también importan", agregó otro de los lectores.

Cuando la última de las más de la cincuenta personas que esperaban con su libro se marchó, la joven se despidió de la comarca. Su próxima parada será Granada, donde prepara un nuevo poemario.