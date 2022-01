Querido Luis Mañasco, nos vemos

Eres Hijo predilecto de La Línea de la Concepción, pero también eres padre y maestro de mucho de nosotros. Escaparatista, capataz, vestidor, florista, pintor, pregonero, cartelista, tertuliano, aficionado al teatro, artista y maestro. Junto con un grupo de jóvenes de acción católica trabajaste por el nacimiento de la Hermandad del Silencio. Pero no te quedas en una Hermandad, las cuatro paredes de una parroquia son muy pequeñas para ti. Dolores, Rocío e Inmaculada motivan tus manos al rezo, pero nunca dijiste no a la ayuda de cualquier hermandad, ya fuera para hacer un cartel o vestir una Dolorosa.

Si se tenía que montar un baile de máscara allí estabas tú para hacer de todo, desde la entrada, el cartel, confeccionar el escenario, interpretar y, por supuesto, bailar y brindar.

"Artista con ADN tocado desde el cielo, un simple escaparate lo convertías en la entrada del cielo"

Artista con ADN tocado desde el cielo, un simple escaparate lo convertías en la entrada del cielo, o a una vulgar tela le dabas forma de manto, de real saya, o de pecherín de innovador diseño. Con cuatro latas y tablones preparabas un escenario teatral o una carroza. Con tres bastones viejos, un cortejo procesional. Todo ello con gran señorío. Para ti las formas son tan importantes como el fondo.

Artista que trabajas sin reloj, el tiempo es algo mundano y no de los maestros. Estar contigo en un montaje era olvidar no solo los minutos, sino las horas, la inspiración ya viene contigo.

"Tu gran sueño fue traer el aire de Sevilla a La Línea, el andar de sus cuadrillas de costal, el Silencio de su Madrugada, la seriedad de los cortejos"

Artista de la improvisación, en una simple servilleta puedes plantear todo el boceto de un Palio. Tu gran sueño fue traer el aire de Sevilla a La Línea, el andar de sus cuadrillas de costal, el Silencio de su Madrugada, la seriedad de los cortejos. Tus ideas fueron cuajando en las formas cofrades de nuestro pueblo. Mucho discutimos de estos temas porque yo soy de la Atunara, del varal, de formas más bulliciosas, menos serias y más jaleosas. No fuiste hermano del Carmen, pero ni falta que te hizo porque sabes que ésta también era tu casa.

Pintor generoso, porque tienes más cuadros regalados que vendidos. Carteles de Semana Santa, de Hermandades, del Rocío y, por supuesto, de nuestra Velada. El año pasado, sin feria, con tu “Gitana” llenaste de fiesta La Salvaora.

"Me metiste en vena lo de 'mamarracho' y 'mira que hay gente fea', el no bailarle el gusto a lo que te disgusta"

Me he reído mucho contigo, con tus críticas. Soy de los tuyos, los "antipáticamente sinceros". Me metiste en vena lo de "mamarracho" y "mira que hay gente fea", el no bailarle el gusto a lo que te disgusta. Cuando tuvimos la primera reunión yo era casi un niño de La Atunara, iba con zapatillas de deporte y en chándal. Luis, ¿sabes que ya no los uso ni para sacar la basura?

Luis, hoy le has dado faena a San Pedro, porque ha tenido que abrir el portón del cielo, ¡mira que eres grande! Seguro que ya estarás arreglando algún balcón y desde allí contemplarás este bello rincón.