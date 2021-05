La Policía Nacional emprende “una investigación depurada y exhaustiva” para detener a los responsables de los disturbios

La Policía Nacional ha iniciado “una investigación depurada y exhaustiva” en torno a los graves incidentes ocurridos en La Línea durante la tarde y noche de este lunes. La Comisaría del cuerpo en la localidad trabaja en la identificación y detención de los responsables de los disturbios, que se han saldado con la quema de un restaurante cerrado hace tiempo, de un almacén municipal donde se guardan los equipamientos para las playas y de algunos vehículos, además de una torreta de vigilancia, de un módulo de madera y de 24 contenedores de basuras.

La muerte por ahogamiento de dos hombres que iban a bordo de una barca, y a los que la Policía vincula con las redes de apoyo al narcotráfico, fue la chispa que dio paso a una escalada de enfrentamientos protagonizados por varios centenares de personas contra los agentes desplegados en el puerto de La Atunara, donde fueron llevados los cuerpos tras ser rescatados del agua para su identificación.

Los allí congregados insultaron a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad y, a medida que el ambiente se caldeaba, comenzaron a lanzar piedras. A los pocos minutos comenzó la quema de contenedores y los cortes de tráfico con los bloques de cemento que conforman las rotondas.

Fuentes de la Policía Nacional de La Línea han indicado a Europa Sur que los incidentes se prolongaron hasta cerca de la media noche y que la madrugada transcurrió de forma tranquila gracias al despliegue perimetral de agentes destinados en el Campo de Gibraltar, pertenecientes tanto a la comisaría de La Línea como a la de Algeciras. La Subdelegación del Gobierno especificó que fueron 70 los policías que participaron en ese dispositivo de seguridad.

El objetivo principal en esas primeras horas fue la contención de los disturbios y evitar que se extendiesen a otros puntos de la ciudad, según las fuentes, y es ahora cuando se inicia la fase de investigación. Los numerosos vídeos colgados en las redes sociales y otras pruebas recabadas por la Policía serán claves de ese proceso.

Táctica de guerra de guerrillas

“No hubo detenidos, pero habrá, tanto por los daños materiales causados como por los atentados a la autoridad. En la medida en que nosotros nos desplegamos, ellos se repliegan. No hubo detenidos porque lo primero fue contener los incidentes y restablecer el orden, porque no dio tiempo y porque no podemos entrar en los domicilios. Utilizan una táctica de guerra de guerrillas: tiran las piedras y se meten en sus casas”, indicaron las fuentes, que subrayaron que la Policía Nacional retiró las piedras de la calzada y las señales de tráfico que impedían el tráfico de vehículos, además de dar apoyo a los Bomberos en la extinción de los incendios.

Desde la Policía Nacional destaca que, pese a la violencia de las imágenes y a la sensación de que La Línea es territorio comanche, hubo también numerosas llamadas de colaboración por parte de ciudadanos que alertaban de los incidentes y de los grupos de personas que los generaban. “La gente está concienciada de que no tiene sentido apoyar a esos individuos”, apuntan las fuentes.