Personajes ilustres, famosos y populares (XLVIII)

La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Helenio Lucas Fernández Fontiverio (Agente comercial, futbolista y directivo)

Nació en La Línea el 8 de enero de 1925. Fue el menor de ocho hermanos y desde los cuatro años acude a la escuela de Francisca Mena y posteriormente a otra situada en la calle Colón. Cuando empezó la Guerra Civil se quedó sin escuela, ya que el maestro tuvo que huir hacia la zona republicana, donde permanecería hasta el fin de la contienda.

Helenio destacó muy pronto por su afición al fútbol y, contando nueve años, fundó su primer equipo al que le pusieron el nombre de Lenin, por así llamarse la calle donde vivía, jugando los partidos en el descampado del Huerto de Pedro Vejer.

En los inicios de la guerra y por motivos de militancia política, su padre y sus hermanos mayores, Francisco Lucas y Salvador, se ven obligados a abandonar la casa mientras que otro hermano Helio, que cuenta con 18 años, debe permanecer escondido en su domicilio por temor a ser detenido por los de derechas.

En algunas ocasiones, Helenio, el más pequeño, se ve obligado a servir de vigilante a la puerta de su casa para alertar de cualquier movimiento, tanto de falangistas como de la Policía. Ante el temor de ser detenido, Helio acaba refugiado en Gibraltar. Desde allí, marcha al frente republicano y cae desgraciadamente en el frente de Teruel con 21 años.

Motivado por la ausencia obligada de su padre y sus hermanos mayores, Helenio, con tan sólo once años, se queda en casa a cargo de su madre y su hermana Hortensia, que contaba con 13 años. Durante este tiempo acude junto a su hermana a la escuela de Antonio Losada, que estaba en la calle Las Flores y donde es requisito obligado para permanecer en la misma estar afiliado a la Falange; extremo que no es compartido por su madre, por lo que el pequeño y su hermana no llegan a escolarizarse.

Un día le conducen hasta el cuartel que tenía la Falange en el Círculo Mercantil para ser interrogado y, aprovechando un descuido de sus captores, escapa apresuradamente y se oculta en su domicilio. Su madre organiza su huida hacia Gibraltar, donde le espera su padre.

Al año regresa a La Línea y obtiene su primer empleo como dependiente en la tienda regentada por Francisco Raffo, detrás de la Iglesia Inmaculada, esquina con calle Sol, donde permanece cuatro años llegando a ser el encargado de la tienda con tan solo 15 años debido al fallecimiento de su propietario. Alterna su empleo con unas representaciones, decantándose finalmente por abandonar la tienda y convertirse en viajante de comercio.

Fundó su primer club de fútbol con nueve años, llamado Lenin, como la calle donde vivía

En 1937 consigue reunir a sus antiguos compañeros y rehace el equipo de fútbol Lenin, pero esta vez con otro nombre, Oviedo, por el color celeste de sus camisetas. Curiosamente, años más tarde, la calle Lenin, antes Príncipe de Asturias, cambió su nombre por el de calle Oviedo, como se le conoce en la actualidad.

Con 21 años ingresa en el Colegio de Árbitros, permaneciendo tres años ejerciendo el arbitraje hasta que le es retirado el carnet por motivos políticos.

A mediados de 1940 conoce a la que sería su esposa y con la que contrae matrimonio el 8 de junio de 1951. De esta unión nacieron sus cuatro hijos: Helenio Lucas, Pascual, Mario Helio y Ángel José. Todos ellos han sacado la afición de su padre por el fútbol. Su hijo Helenio jugó de portero en equipos de 2ª y 3ª división y Mario Helio lo hizo como defensa en los juveniles de la Balona. Ambos tuvieron que renunciar como consecuencia de lesiones.

En el año 1943 recorre toda España como representante de una firma catalana de papelería, pero decide volver a instalarse en La Línea, para trabajar en las provincias de Cádiz, Málaga y Ceuta.

En 1953 toma contacto con un transportista y abre un pequeño local en la calle San Luis, que pasa sucesivamente a las calles Munoz Molleda e Isabel la Católica, para finalmente instalarse en el Polígono Manuel de Falla. Entre las agencias comerciales con las que trabaja, se encuentra Mateu & Mateu. En el año 1983 y como consecuencia de la quiebra de esta empresa, ocasiona el hundimiento del negocio que obliga al cierre de la Agencia de La Línea y al traspaso de la de Algeciras, así como al despido de todos los trabajadores. Recibe la oferta de Transportes Guipuzcoana, lo que palía la precaria situación económica. Al frente de esta empresa permanece hasta el año 1990, en que pasa a la situación de jubilado por edad. A partir de aquí, colabora con su hijo Mario Helio en la empresa de transporte urgente TDN. Helenio Lucas ha sido más conocido en La Línea por su dedicación al mundo del fútbol que por su actividad profesional, aunque ambas han ido siempre aparejadas.

Desde los años 40, ha colaborado con la directiva de la Balona, habiendo sido testigo de todos los avatares por los que ha pasado el club de sus amores. En 1976, el equipo desciende de categoría y con riesgo de desaparición. En una asamblea general de socios, Helenio acepta la presidencia de una junta gestora cuyo objetivo es sanear las arcas del club y volverle a la tercera división. Fruto de su gestión, el equipo retornó a la tercera división y la situación económica aceptable, mediante rifas, festivales o donativos.

Helenio fue directivo de la Real Balompédica durante más de veinte años. En 1960 fue elegido presidente del Círculo Mercantil, cargo en el que permaneció cuatro años, desistiendo de presentarse a la tercera elección. Posteriormente ocupó el cargo de presidente de la Peña Carlos Corbacho.

Durante las temporadas 65 a 67 apoderó al joven novillero linense Aurelio Núñez, Panaderito, al que representa hasta la toma de la alternativa como matador de toros.

En 1973 funda la Peña Balona con sede en la calle Teatro en el Lar Gallego. Luego se trasladaría a la calle Clavel, frente al bar Cirilo.

En 1982, el Partido Andalucista propone a Helenio como candidato a la Alcaldía en las elecciones locales de 1983. No consigue su acta de concejal y decide abandonar la política. En 1987, la Federación Gaditana de Fútbol le nombra primero Delegado Local, posteriormente Delegado Comarcal y más tarde, Delegado de Zona. Son múltiples los homenajes que se le han rendido a Helenio Lucas Fernández Fontiverio, no sólo en el ámbito del deporte, sino en otros foros sociales, donde ha sido apreciado por su honestidad, seriedad y vocación. Helenio falleció en La Línea el día 13 de junio de 2007, a los 82 años de edad.

En su honor se celebra un campeonato de fútbol anual en la ciudad de La Línea, llamado Abierto Benjamín Helenio Lucas Fernández.