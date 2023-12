Ya puedes escuchar 'Astronauta', con la que Lérica, del linense Juan Carlos Arauzo acude al Benidorm Fest

Radio Televisión Española ha puesto hoy al alcance de todos los interesados las dieciséis canciones que participaran en el Benidorm Fest de 2024, la puerta de acceso de los cantantes españoles para el Festival de Eurovisión que se celebrará en Suecia en 2024. Entre esos temas está Astronauta, del grupo Lérica, integrado por el linense Juan Carlos Arauzo y por Tony Mateo, natural de San Fernando.

El Benidorm Fest 2024 se celebrará en el Palau d'Esports l'Illa los días 30 de enero, 1 y 3 de febrero del próximo año y es precisamente a partir de este jueves 14 de diciembre cuando, a través de RTVE Play de manera exclusiva, se pueden escuchar, disfrutar y analizar todas las canciones que toman parte en el certamen.

Sobre la canción de Lérica se puede leer en la introducción: “Quienes también pretenden poner a bailar a Europa son Tony Mateo y Juan Carlos Arauzo, Lérica, que presentan al Benidorm Fest su canción Astronauta”

“Para Lérica, esta es una canción “mezcla la música electrónica con lo que hemos venido haciendo años atrás. Nos ha dado muchos comederos de cabeza y ha tenido 17 versiones, pero es que hay que estar al nivel”, han desvelado, contentos el resultado final”, añade la nota.

En una rueda de prensa celebrada en Prado del Rey, y ante la presencia de los propios participantes, la cadena pública ha desvelado las versiones finales de las canciones de Almácor (Brillos Platino), Angy Fernández (Sé quién soy), Dellacruz (Beso en la mañana), Jorge González (Caliente), Lérica (Astronauta), Mantra (Me vas a ver), María Peláe (Remitente), Marlena (Amor de verano), Miss Caffeina (Bla bla bla), Nebulossa (Zorra), Noan (Te echo de -), Quique Niza (Prisionero), Roger Padrós (El Temps), Sofia Coll (Here to stay), St. Pedro (Dos extraños) y Yoly Saa (No se me olvida).

“Esta es como nuestra noche de Reyes, toca abrir los regalos”, ha dicho María Eizaguirre, directora de Comunicación y Participación de RTVE antes de dar paso a un adelanto breve de cada uno de los temas.

“Hemos podido trabajar con ellos, tener reuniones. Tenemos buenos artistas, buenas canciones y nuestra obligación es que todo brille en el escenario. Puedo decir que hay una diversidad grande en las propuestas escenográficas. Algunas minimalistas para ceder protagonismo a la voz del artista y otras en las que las estructuras el escenario explicarán mejor lo que es la canción”, ha declarado Ana María Bordas, codirectora del Benidorm Fest.

“Detrás de estas canciones hay grandes autores, grandes letristas... Eso nos ayuda a hacer industria detrás del Benidorm Fest. Es sorprendente quién está de estas canciones”, ha destacado su compañero César Vallejo.

La canción de Lérica se puede escuchar en este enlace.