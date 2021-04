La Policía Local de La Línea interpone 47 denuncias durante Semana Santa por fiestas ilegales

La delegación de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de La Línea informa este miércoles de que durante la Semana Santa la Policía Local ha interpuesto 47 denuncias por la celebración de fiestas en domicilios particulares, práctica que contraviene la Ordenanza Municipal de Convivencia y en algunos casos, la normativa anticovid-19. En la práctica totalidad de casos la Policía Local acudió alertada por denuncias vecinales debidas a ruidos.

Por otro lado, por no cumplir las medidas de prevención de contagios los agentes han denunciado a 220 personas, en su mayoría por no llevar mascarilla y por no respetar el toque de queda.

Finalmente, durante la Semana Santa la Policía Local ha levantado acta a cuatro establecimientos por contravenir las normas de seguridad frente a la pandemia referentes a distancia interpersonal, aforo máximo permitido, etc.