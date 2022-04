La Junta destinará 1,78 millones a la rehabilitación de 11 bloques y varias calles en la barriada de Periáñez

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía invertirá finalmente 1,78 millones de euros en el proyecto para la rehabilitación de viviendas y la reurbanización de espacios públicos de la barriada de Periáñez, en La Línea.

La subdelegada del Gobierno de la Junta en la comarca, Eva Pajares, y el concejal de Subvenciones de La Línea, Sebastián Hidalgo, han anunciado la resolución favorable de la subvención que beneficiará a 11 comunidades de vecinos con 94 familias en total.

Pajares e Hidalgo han detallado que de este desemobolso previsto, 976.374 euros se emplearán en las reformas para los once bloques que finalmente han completado el proceso de solicitud. En ellos se efectuarán obras de mejora para la conservación del inmueble (cubiertas, azoteas, fachadas, medianeras o instalaciones comunes de saneamiento), la accesibilidad en los edificios o la aplicación de medidas de eficiencia energética. Otros 808.000 euros se emplearán en la renovación de cuatro pasajes y las plazas Juan Valenzuela y Virgen del Amor.

En total, la ayuda prevista por la Junta ascendía de 3,2 millones de euros para beneficiar hasta 200 viviendas de 16 comunidades y los citados espacios públicos. De este monto, para viviendas había disponibles 2,4 millones de euros, por lo que finalmente se consumirá algo menos de la mitad del fondo previsto.

No obstante, Pajares e Hidalgo han subrayado que se ha efectuado un gran esfuerzo para llegar al máximo posible de beneficiarios, puesto que en principio solo cuatro comunidades habían completado el expediente. "Era una pena que no se pudiera gastar todo el dinero, vinculado a la Iniciativa Territorial Ingrada. Nos hubiera gustado poder usar el total disponible, pero no estaba en nuestras manos. La decisión última la tenían las comunidades", ha comentado Hidalgo, acompañado por el alcalde, Juan Franco, si bien el regidor municipal no ha intervenido en la presentación de los datos por afonía.

Pajares ha destacado que se ha impulsado un trabajo conjunto con las administraciones y los vecinos para incrementar los beneficiarios a los once bloques finalmente previstos, por lo que cinco se quedan fuera. Las comunidades debían efectuar trámites como constituirse formalmente en comunidad de vecinos para tener acceso a los fondos.

Ahora, una vez que se ha cerrado el cupo de beneficiarios y se han fijado los fondos, comenzará el proceso burocrático para contratar a las empresas que ejecuten las obras tanto en los bloques como en los espacios públicos.

Pajares ha recordado que la Junta de Andalucía tiene en marcha otras actuaciones de inversión en la ciudad, como la rehabilitación de otras 150 viviendas en la barriada de Gravina, donde se acometen obras en 22 bloques para la mejora de la eficiencia energética por 1,6 millones de euros. E igualmente, el proyecto para la renovación del Estadio Municipal de fútbol, por otros 5,6 millones de euros. "A La Línea venimos a dar buenas noticias", ha concluido.

La actuación en Periáñez forma parte de un paquete de obras para las llamadas Áreas de Rehabilitación Integral (ARI) que tiene como destino la puesta en marcha de actuaciones en las barriadas o zonas vulnerables de los ocho municipios gaditanos de más de 50.000 habitantes: Algeciras, Cádiz, Chiclana, El Puerto de Santa María, Jerez de la Frontera, La Línea de la Concepción, San Fernando y Sanlúcar de Barrameda.

La convocatoria de las ARI cuenta con una dotación presupuestaria de 31,9 millones de euros y se enmarca dentro de la Inversión Territorial Integrada 2014-2020 (ITI) para la provincia de Cádiz, si bien en Algeciras ha sucedido una situación similar a la de La Línea, con una concesión final de ayudas en La Piñera inferior a lo previsto al no completar el expediente todas las comunidades potencialmente beneficiarias.