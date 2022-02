Gemma Araujo revalida como secretaria general del PSOE linense en medio de la polémica

La exalcaldesa de La Línea Gemma Araujo revalidó en la noche de este sábado su cargo de secretaria general del PSOE linense después de que la que iba a ser su rival en este proceso, Gema Pérez, se haya visto obligada a retirarse en el último momento por no constar su afiliación a la agrupación linense en el censo anterior al 12 de julio.

Aunque solo había, por tanto, una candidata, se ha llevado a cabo la votación, en la que se ha registrado un 47% de participación -había convocados 256 afiliados-y Gemma Araujo ha obtenido el 98,41% de los apoyos.

El Departamento de Atención a la Militancia y la Ciudadanía del PSOE federal ha explicado en una carta remitida el viernes, 4 de febrero, que según una resolución de la Secretaría de Organización Federal de 12 de noviembre de 2021, se estableció aceptar el acuerdo del Comité Provincial del PSOE de Cádiz sobre el cierre censal para la celebración del 14º Congreso Provincial. Entonces, se acordó aplicar el censo revisado y consolidado a 12 de julio de 2021, el mismo cierre que se empleó para el Congreso Regional. Y esta misma fecha quedó aceptada para el proceso en los municipios. Gema Pérez había solicitado el traslado de su ficha de afiliada desde la localidad de San Roque a La Línea con posterioridad al 12 de julio, hace tres meses, aproximadamente.

Pérez tacho de "incomprensible" esta decisión. "Hasta ayer cuando presenté mi candidatura a la Secretaria General del PSOE de La Línea mi candidatura era absolutamente legal y cumplía con los estatutos del partido. En la tarde de ayer desaparecí del censo. Y lamentablemente, hoy a las diez y media de la mañana, una vez iniciada la Asamblea para elegir la secretaria general del PSOE de La Línea, me comunicaban que mi candidatura no era válida. Una incomprensible actuación a última hora que me ha impedido ser candidata a la SG y que me ha obligado a renunciar", explicó en su cuenta de Facebook.

"o hago con la tristeza de no poder proporcionar un proceso de elección entre la militancia y con la impotencia de no haber conocido con anterioridad ese defecto para poder haber planteado otra alternativa. Ahora toca aportar y seguir trabajando por La Línea", concluyó.