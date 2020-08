La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

Salvador Plana Gallardo 'Doro' (Fotógrafo)

Salvador Plana Gallardo Doro es uno de los fotógrafos más longevos de La Línea, aunque gran parte de su carrera la ha desarrollado en Sotogrande, donde sigue siendo una referencia social. Basta ir un rato a la cafetería Ke para comprobarlo. Ya lleva más de medio siglo haciendo fotos.

Estudió el bachillerato en el Instituto Laboral Diego de Salinas, situado en la calle Carboneros de nuestra ciudad.

Doro Plana realiza su trabajo en Sotogrande desde 1963. Empezó su trabajo para los diarios provinciales como el Diario de Málaga y la agencia Efe, en la que tuvo como ayudante a su hijo Toni a partir de 1984.

Hoy los avances tecnológicos permiten mejorar las fotografías día a día; estas herramientas están en nuestras manos desde 1997 diseñando y mostrando la primera web sobre el famoso campeonato de golf Ryder Cup en 1997 en el club Valderrama. De hecho, poseen una fotografía de aquellos días firmada por el Rey Don Juan Carlos, que posa con Su Majestad la Reina Doña Sofía y los dos equipos junto a Severiano Ballesteros o Tiger Woods.

A lo largo de las décadas el archivo ha ido aumentando hasta sobrepasar el millón de negativos y diapositivas de la historia de Sotogrande. Hace unos años, en 2000, se publicó La Historia de Sotogrande, el libro amarillo de Sotogrande, compuesto por 975 fotografías del archivo histórico de Doro Plana, editado por Kike Berazadi e Íñigo Vallejo-Nájera.

Desde 1963, el estilo de Doro ha sido y es admirado por las más peculiares personalidades, tanto artistas y como gente popular del mundo de la farándula y el espectáculo como el gran mago Richardi, que contrató a Doro por tres años para viajar junto a él a los Estados Unidos. El estilo de Doro ha sido seguido siempre por los demás y observado de cerca para intentar copiar su saber estar. Es un fotógrafo que ha vivido creando la esencia de lo que hoy conocen todos como reportajes sociales y álbumes de bodas.

Manuel Pérez González (Fotógrafo)

Ceuta 20 de abril de 1923, 10 de la mañana. Arriba al puerto un gran barco de carga y pasajeros procedente de Algeciras, la mayoría formados por familias procedentes del sur de Andalucía, atraídos por no se sabe qué reclamo y con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida en la villa ceutí.

Una de estas familias la componen José y Catalina, proceden de la vecina ciudad de La Línea y con ellos viaja su hijo Manuel, que acababa de cumplir los siete años, pues había nacido el 6 de febrero de 1916, en uno de los muchos patios que por aquel entonces existían en la calle Pinzones. Es en Ceuta pues, donde Manolo va a vivir y a pasar sus mejores años, los de la segunda infancia y los de su adolescencia, entre nuevos vecinos, compartiendo juegos y aventuras con los niños de su nuevo barrio. No sabemos cuando empiezan a crecer en él sus inquietudes por el mundo del retrato y de la imagen, pero apenas cuenta 17 años cuando se emplea con uno de los más prestigiosos fotógrafos de Ceuta.

La guerra civil le sorprende estando en esta ciudad y es alistado en el arma de Ingenieros y enviado al frente de Teruel. Desde allí, ya empieza a cartearse con una bonita muchacha, que había conocido antes de la contienda, por ser amigo de su hermano y frecuentar con asiduidad la casa de sus futuros suegros. Maruja Sanguino, que apenas contaba 17 años, contestaba aquellas cartas de Manolo, mientras soñaba con el final de la guerra y con el poder reencontrarse con su novio para vivir toda la vida felices y contentos.

Todo se cumplió como ambos habían deseado, la guerra terminó y Manolo regresó con su novia y continuó con su trabajo de fotógrafo. La escasez del sueldo recibido y algún que otro roce con su patrón, le hacen inviable el poder formar un nuevo hogar junto a su prometida, por ello en 1943, decide regresar a La Línea ayudado por los padres de Maruja.

Aquí empieza a trabajar en Gibraltar y en algún que otro estudio fotográfico de la Calle Clavel, alquila una habitación pequeña en el Parador del Sol, especie de fonda hostal ubicada en la Plaza de la Constitución, él mismo se construye una pequeña cocina y viaja a Ceuta para buscar a su novia, casarse y traerla consigo. El 11 de marzo de 1945 en la Parroquia de Nuestra Señora de los Remedios, tiene lugar la boda de Manolo y Maruja. Horas más tarde embarcan con destino a la península, se instalan en su nuevo hogar y aquí hasta el final de sus días paseó, disfrutó y retrató las calles y las gentes de La Línea.

Tal vez fue Manolo Pérez la persona que durante los últimos 50 años, estuvo presente con su cámara al hombro en el mayor número de eventos y acontecimientos sociales ocurridos en la ciudad. No hubo episodio público que se preciara sin la presencia de su flash. Su figura formaba parte del acto que se estuviese celebrando, Manolo aparecía siempre, algunas veces al principio y otras más tardes, pero llegaba. Manolo Pérez falleció en La Línea el 27 de abril de 2002, a los 86 años de edad. El día 20 de julio de 1993, había recibido la medalla de bronce de esta ciudad, como reconocimiento a su labor profesional y humana.

José Pérez Ponce (Fotógrafo)

Nació en el año 1904, en la calle Pedreras, número 28 de La Línea. Era hijo de Juan Pérez Tineo y de Francisca Ponce Rocaful, ambos linenses.

Después de realizar los estudios primarios, se colocó de aprendiz en el estudio fotográfico del señor Bruzón, en la calle Clavel, cuando sólo tenía catorce años. Este empleo hace que se despierte en él la gran pasión por la fotografía, que convirtió en su profesión.

Cuando fue mayor de edad, emigró a Casablanca donde estuvo ejerciendo la misma profesión. Por los años 1930-31, se trasladó a la ciudad malagueña de Antequera, para retornar a La Línea en el año 1934.

Por esas fechas contaba ya con treinta años. Se afilió a Falange y con el tiempo llegaría a ser Jefe Local de Falange, en el año 1936. Al regreso de Antequera, había montado un pequeño laboratorio fotográfico en la calle Castelar, para el año siguiente, cuando ya se daban los primeros brotes de la Guerra Civil Española, se trasladó a la calle Real, número 26, frente al Círculo Mercantil, donde aún perdura hasta estas fechas con sus herederos.

Cuando termina la guerra, fue nombrado Jefe de Abastos, cargo que gozaba de un gran prestigio por la falta de alimentos. Luego fue nombrado por el Gobernador Civil de Cádiz, alcalde de La Línea, cargo que ostentaría por poco tiempo, concretamente 5 meses y medio (del 2/9/1940 hasta el 17/2/1941), ya que su verdadera vocación era la fotografía.

A partir de esa fecha, comienza su época dorada. Su estudio fotográfico se fue acreditando cada vez más, tanto por su buen hacer como fotógrafo, así como por el conocimiento adquirido por los cargos regentados. No había ningún evento, no sólo en La Línea, sino en toda la comarca, que no contara con su presencia.

Por su estudio pasaron grandísimas figuras de la época, que le dieron fama fuera de estos contornos. Fue un gran fotógrafo, admirado y respetado por todos los de su gremio.

José Pérez Ponce falleció en la calle Lisboa, número 6, a los ochenta y cuatro años de edad, quedando como heredero de su establecimiento su sobrino-nieto Manuel Blanco Martínez, hijo de su sobrino Manuel Blanco Pérez.