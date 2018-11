Personajes ilustres, famosos y populares (III)

La Encicplopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de sicológicos, locutores, deportistas y actores.

Francisco Aurelio Argüez García ‘Yeyo Argüez’(Pintor y escultor)

Nació en La Línea de la Concepción el 22 de octubre de 1975. Estudió en el colegio Salesianos de nuestra ciudad y obtuvo el título de Técnico Superior en la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Algeciras. Desde pequeño sintió inclinación por las artes plásticas. Es autor de la escultura en la vía pública, titulada Al conocimiento que está situada en la Plaza de la Constitución de La Línea, delante del edificio del Istmo y de las oficinas de Correos.

Entre las exposiciones colectivas en que ha participado podemos citar las siguientes:1997.- Exposición inaugural. Sammer Gallery. Puerto Banús. Marbella (Málaga).2000.- Encuentro de Artistas Plásticos. Galería Manolo Alés. La Línea.2001.- International Prize. John Mackintosh Hall. Gibraltar.2002.- Europa Sur. Castillo de Castellar. Castellar.2003.- Confederación de Empresarios (Cat.). Baluarte de la Candelaria. Cádiz.2003.- Confederación de Empresarios (Cat.). Galería Manolo Alés. La Línea.2006.- 40 x 40. Galería Milagros Delicado. Cádiz.2006.- Muestra de Artistas Plásticos. Sala Casa de la Juventud. La Línea.2007.- “Confederación de Empresarios (Cat.). Sala Pescadería Vieja. Jerez (Cádiz).2007.- Confederación de Empresarios (Cat.). Baluarte de la Candelaria. Cádiz.2008.- Arte en Cádiz. Castillo de Santa Catalina. Cádiz.2009.- Carsa 2009. Parque Tecnológico de Álava. Álava.2009.- Carsa 2009. Sala de Exposiciones de la Torre de Ariz. Basauri (Bilbao).2009.- Carsa 2009. Sala de Exposiciones Municipal de Baracaldo. Baracaldo (Bilbao).2010.- Sin más (Cat.). Sala Unicaja. Cádiz.2010.- Sexsupone. Parque de Exposiciones. Lisboa (Portugal).2010.- Aquí pintamos todos (Cat.). Galería Manolo Alés. La Línea.2010.- Estereográfica Vol. 2 (Cat.). Galería Manolo Alés. La Línea.

Ha realizado innumerables exposiciones individuales, entre las que podemos destacar:2002.- Keep Clear of the Propellers (Cat.). Sala Cárcel Real. Tarifa.2004.- Bipolares. Galeria Milagros Delicado. Puerto de Santa María (Cádiz).2004.- El dolor no tiene color (Cat.). Galería Manolo Alés. La Línea (Cádiz).2004.- Sentimiento (Cat.). Galería Ramón Puyol. Algeciras.2006.- Where is my mind. Casa de la Cultura. Los Barrios.2007.- El dolor no tiene color. Galería Concha Pedrosa. Sevilla.2007.- Where is my mind. Edificio Istmo-Comandancia. La Línea.2009.- Todas las direcciones. Neilson Gallery. Grazalema (Cádiz).2010.- Todas las direcciones (Cat.). Sala El Callejón de los Bolos. Jerez (Cádiz).

En 2008, creó el taller municipal de dibujo y pintura, que al día de hoy (2011) todavía funciona y con gran asistencia de alumnos. En 2011 obtuvo la beca Frontera Suí y la Ayuda creativa artística Cocu, ambas de la Diputación de Cádiz.

En su relativamente corta vida artística (a la hora de redactar esta biografía tenía 35 años) ha obtenido numerosos premios, entre los que cabe mencionar los siguientes:- Mención honorífica. International Art Exhibition. Gibraltar- Seleccionado V Certamen Casa Arte. Bilbao.- Novena Edición Confederación de Empresarios de Cádiz.- Primer Premio Internacional Art Exhibition. Gibraltar.- Tercer Premio Aves del Entorno. La Línea.- Mención honorífica. XII Certamen de Artes Plásticas del Campo de Gibraltar. La Línea.- Primer Diseño Gráfico. Escuela de Artes y Oficios. Algeciras.- The Leni Mifsud Price. Gibraltar.

Antonio Ávila Becerra (Comerciante y escritor)

Desde su más tierna infancia, vivió intensamente los acontecimientos de la ciudad por filiación y por vocación. A los nueve años comenzó a trabajar ayudando a su padre en la venta ambulante de carbón en Gibraltar. En su adolescencia, entró de aprendiz en un obrador de confitería de la misma ciudad. Hizo contratas de chatarrería y trabajó en el arsenal. En La Línea fue contratista de obras y promotor de una inmobiliaria. Finalmente y hasta su jubilación, fue propietario de la Librería Brice, en la calle Real.

Quizás, por eso, tuvo la feliz ocurrencia de recopilar, catalogar y reproducir más de 5.000 fotografías sobre la ciudad en las que se constata la vida linense durante los casi 150 años que tiene de historia. Pero, además, ha reunido en su biblioteca privada, una riquísima bibliografía sobre La Línea, que ha leído y asimilado con especial interés. Por eso, aunque no tuvo estudios superiores, fue un autodidacta, que adquirió una profunda cultura sobre la ciudad.

Vivió intensamente los acontecimientos linenses durante tres cuartos del siglo XX. En el año 2001, publicó la segunda edición de su obra La Línea, Memoria Gráfica, editada por Carintia Media Algeciras 2000.

En el año 2003, presentó la obra La Línea de la Concepción, dos siglos de historia y quinientas ilustraciones gráficas, editada por Publicaciones del Sur, con Juan Leiva Sánchez que hace una evocación histórica y gráfica de los dos siglos de historia que tiene la ciudad. Con esta obra esperaba completar una visión más completa de la ciudad, cargada de vivos recuerdos, salpicada de agudas observaciones y bajo la perspectiva de una mirada crítica y constructiva.

Antonio Ávila Becerra falleció en La Línea en el año 2009.

Manuel Amusco (Poeta y escritor)

Poeta y escritor linense, nacido el 20 de abril de 1911. Es autor de varios libros, entre ellos encontramos: Inútil sacrificio, Yerba amarga y Versos y prosas de mi ayer.Estuvo largo tiempo exiliado en Tánger (Marruecos). Como autor poético es largamente conocido en la antigua prensa española de dicha ciudad marroquí, principalmente como redactor de una página literaria en el periódico Chamal, con una sección fija.