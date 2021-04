La Enciclopedia de La Línea recoge en el tomo III las biografías de 329 personajes linenses o muy vinculados a la ciudad. Están representados casi todos los estamentos y profesionales. Contiene historias de literatos, pintores, docentes, sacerdotes, médicos, cantaores, cantantes, bailaores, compositores, músicos y toreros, además de psicológicos, locutores, deportistas y actores.

José Luis Villar (Médico, profesor y senador)

Médico de profesión, ha sido el único senador que ha dado La Línea. En 1977, en las Cortes Constituyentes, salió elegido por la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez y como tal estuvo desde el 15 de junio de ese año hasta el 2 de enero de 1979.

Aparte de su trayectoria política, fue presidente del Patronato de la Escuela Universitaria de la Iglesia de profesores de EGB y presidente de la asociación de padres de alumnos del colegio salesiano San Juan Bosco.

Nació el 7 de septiembre de 1929. Estudió en los jesuitas de Málaga el bachillerato y la carrera de Medicina en Cádiz, acabada en 1954. Fue alumno interno de la Diputación de Cádiz y, por oposición, de la Cátedra de Patología. En 1961 fue nombrado médico titular y de zona de la Seguridad Social de La Línea. Médico especialista, titulado en dermatología y medicina del trabajo y diplomado de Enseñanza Media, es también médico colaborador de la Mutualidad Deportiva. Académico de número de la Sociedad Española de Dermatología y Sifiolografía. Fue durante trece años profesor auxiliar del ciclo de Ciencias del Instituto Laboral (luego Instituto Técnico) Diego de Salinas, de La Línea, y ocho años vicedirector del mismo. Profesor especial de Higiene y Seguridad en el Trabajo y Organización Industrial del Centro de Formación Profesional de Primer y Segundo Grado. Miembro de la Comisión Permanente de la Junta Directiva Nacional de la Asociación General de Profesorado de Centros Oficiales de Formación Profesional.

Antes de instaurarse la democracia, Villar se presentó como concejal en aquellos ayuntamientos peculiares de entonces y luego continuó su carrera con el catedrático de Derecho Manuel Clavero Arévalo en el Partido Social Liberal Andaluz. “Con él, en los años setenta, pasamos a formar parte de la UCD. Luego ya llegaron las elecciones generales pero el primer contacto con la política fue en ese partido, que tenía unos tintes nacionalistas”.

Aquellos años iniciales de la nueva democracia fueron agradables salvo excepciones como la del primer mitin que dio. “Fue en la Estación de San Roque. Estando allí, apareció el comandante de puesto de la Guardia Civil y me dijo que el gobernador civil había dado orden de que si dábamos el mitin iríamos al cuartelillo porque la solicitud no había llegado a tiempo”.

Trabajo y política se llevaba mal. “Muy mal. Perdí clientela. Yo empecé ganando de senador cuarenta mil pesetas y nos pagábamos los viajes y la estancia. Poco a poco fue mejorando pero los primeros meses fueron duros. Iba todas las semanas a Madrid y aquí pasaba los fines de semana. Pasaba consulta en el dispensario cuando estaba aquí y veía un poco a la familia. No era rentable económicamente”. Villar dejó muy buenos amigos en el Senado. “Terminaban las sesiones y nos íbamos a tomar una cerveza. Las relaciones eran muy cordiales. No como ahora”.

Las primeras elecciones municipales a las que se presentó fueron las de 1979, las primeras. UCD sacó entonces siete concejales y uno de ellos era José Luis Villar, que llegó a ser teniente de alcalde debido a la legislación de entonces, que seguía siendo la del régimen anterior. “Había verdadera participación. Luego se modificó la ley y los tenientes de alcalde ya salen del partido ganador”.

"Tengo la frustración de no haber sido alcalde. Me presenté varias veces. Eso es lo más bonito que le puede ocurrir a una persona, ser alcalde de su pueblo. No es una espina. Pero he trabajado por La Línea de muchas otras formas. De hecho, cuando Juan Carmona era alcalde, le preparé entrevistas en Madrid con ministros de la UCD”.

En 1990 ingresó en las filas del Partido Andalucista. En 1991 encabezó la candidatura a la Alcaldía de La Línea por el PA, y logró los mejores resultados que hasta la fecha haya obtenido esta formación en la ciudad, ya que fue la segunda fuerza política más votada y alcanzó seis concejales.

José Luis Villar fue uno de los participantes en aquella aspiración de conseguir la Carta Económica Especial en 1996. “Esa etapa la recuerdo con mucho agrado. Fuimos muchas veces a Madrid a pelear por la deuda histórica, un término que acuñamos nosotros. Aquello ya no volverá a repetirse. En Madrid se quedaron asombrados al ver concejales de distintos signos políticos pero que hablábamos lo mismo, con independencia de quién estaba gobernando”.

En aquella época, Villar era concejal del PA. Vivió la citada etapa de los seis concejales y el declive posterior, que les llevó a tener sólo dos ediles en el mandato 1995-99, José Luis Villar y Carlos Villalba, y ya ninguno posteriormente. La retirada, tras muchos años en la política, fue en la segunda mitad de los años noventa como concejal del Partido Andalucista.

Falleció en julio de 2014.