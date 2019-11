Despierta tendrá que devolver una subvención de la Junta recién pagada al llegar fuera de plazo

Una subvención de ida y vuelta. La Coordinadora Despierta de La Línea tendrá que devolver 12.407,78 euros de una ayuda recién pagada por la Junta de Andalucía para unas obras. El dinero ha llegado más tarde del plazo máximo previsto para las reformas y la administración regional no ha accedido a ampliarlo frente a la falta de capacidad de la entidad para adelantarlo.

Así lo ha explicado este jueves la entidad, que logró reponer parte de sus servicios de atención social a principios de este mes tras cesar prácticamente toda su actividad el pasado septiembre, ahogada por los impagos de las subvenciones comprometidas por varias administraciones.

La ayuda concedida estaba planteada para arreglar dos de los cinco techos de la sede de Despierta. "Se ha recibido cuando ya ha acabado el periodo de ejecución para hacer la reparación, que era desde el 31 de diciembre de 2018 al 31 de octubre de 2019. Como no recibíamos el dinero y al ser una ONG no contamos con solvencia suficiente para anticiparlo, pedimos a mediados de octubre la ampliación del plazo de ejecución. Nos han informado telefónicamente, y porque hemos llamado interesándonos por el tema, que no se nos concede la ampliación", ha expuesto la entidad en un comunicado. Despierta ha apuntado que ahora se verá en la obligación de devolver la ayuda más los intereses que genere "hasta que nos permitan devolverlo".

Otra ayuda pagada por la Junta sí podrá emplearse. Con 12.357 euros se podrá reactivar el Servicio de Intervención Terapéutica (SIT). "Con ello podemos volver a contratar al psicólogo y la trabajadora social que llevan el programa después de ocho meses sin cobrar la nómina y dos meses en el paro por el cierre de todos los programas del 30 de septiembre", han explicado.

Despierta ha puntualizado que, aún con estos pagos, aún tiene deuda pendiente de cobro por subvenciones concedidas. Se trata de 3.847,15 euros pendientes de la Diputación Provincial de Cádiz para dos programas ya ejecutados este año y otros 47.595,57 euros por parte de la Junta de Andalucía. En este caso, por tres programas ya desarrollados y dos que cesaron el 30 de septiembre y que debían finalizar en diciembre.

La Coordinadora confía en poder poner en marcha el Centro de día y el programa de Toma de conciencia de la comunidad en próximas fechas.