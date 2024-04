La linense Carmen Quirós, Premio Beatriz de Suabia como mejor expediente de la Pablo de Olavide

La Línea ya tiene otra joven de la que sentirse orgullosa. Recién graduada en Geografía e Historia por la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Carmen Quirós acaba de recibir el Premio Beatriz de Suabia 2024, por su brillante expediente académico. Junto al joven Miguel López de la Universidad de Sevilla, son los primeros de su promoción y han recibieron recientemente un homenaje del Cabildo Alfonso X el Sabio en el Real Alcázar de Sevilla.

La joven linense, de 23 años, realiza ahora un máster de Educación Secundaria y hace prácticas en un instituto de Sevilla porque su objetivo es dedicarse a la docencia. "Quería ser profesora desde pequeña, después de la ESO y gracias a un profesora de mi instituto, el IES Menéndez Tolosa, muy importante para mí, lo tuve claro", explica Quirós, quien indica que decidió estudiar en la Pablo de Olavide porque las dos especialidades Geografía e Historia estaban juntas, mientras que en la Universidad de Sevilla van por separado.

Señala que quiere presentarse a las oposiciones para Secundaria que pueden convocarse en 2025 porque su objetivo es comenzar a impartir clases cuanto antes en un instituto. "Me gustaría hacerlo en La Línea porque ahí están mis padres y es mi ciudad pero no me importa trabajar en cualquier otro sitio", apunta la joven.

Para Carmen Quirós, sacar buenas notas es algo habitual en su vida académica, puesto que tiene altas capacidades y su memoria es su principal baza. "Yo creo que para sacar buenas notas y conseguir tus objetivos lo importante es conocerse a sí mismo porque cada uno tenemos un sistema diferente para asimilar los conocimientos. A mí lo que me ha funcionado siempre es hacer esquemas, sintetizar todos los conceptos", apunta esta linense quien añade que su carrera le ha sorprendido a la vez que le ha entusiasmado "yo pensaba que todo iba a ser teoría pero no, teníamos las mismas clases teóricas que practicas".

Carmen que lleva años viviendo en Sevilla, destaca que cuando dice que es de La Línea, todo el mundo le habla de drogas, narcotráfico...pero "yo les dejo claro que La Línea es mucho más, es una ciudad muy cómoda para vivir con gente maravillosa".

El Ayuntamiento de La Línea también ha felicitado a la joven. Para el concejal de Educación, Manuel Abellán, “es un ejemplo de lo que nuestros jóvenes son capaces de conseguir si se lo proponen”.