Betania organiza su guateque solidario para el 12 de agosto en La Línea

Betania organiza un año más su guateque solidario en La Línea. La ONG llevará a cabo el 12 de agosto la tradicional cita con la que busca recaudar fondos para financiar los diversos proyectos sociales para ayudar a colectivos vulnerables en los que se encuentra inmersa la entidad.

La cita, ya una fija de los veranos linenses, se celebrará en el Complejo Educativo Ballesteros, situado entre las avenidas España y la del Ejército, dando el pistoletazo de salida a las 20:00. La organización que dirige Begoña Arana ha anunciado que ya pueden comprarse las entradas en la sede de la entidad (C/ Gibraltar, 152, La Línea), en horario de 9:30 a 14:3h, al precio de 15 euros cada una. No obstante, aquellas personas que deseen asistir pero no puedan desplazarse al municipio linense también pueden adquirirlas el mismo día del evento en taquilla.

Las entradas dan derecho a una bebida y a un aperitivo. Además, hasta que el cuerpo aguante, se ofrecerán refrescos, cervezas y una amplia selección gastronómica y de calidad. Todo ello amenizado con la mejor música de los años 70, 80 y 90. Canciones que transportarán a los más veteranos del lugar a épocas de su juventud y a los más jóvenes les harán descubrir lo que sus padres, madres, abuelos y abuelas bailaban en décadas anteriores.

Además de todo ello, también se celebrará una tómbola en la que sortearán regalos a lo largo de la noche. Este sorteo será posible gracias a la generosidad de todas las empresas y comercios solidarios del Campo de Gibraltar, que están donando productos para que se pueda organizar esta rifa solidaria, y a los que la entidad agradece su implicación una vez más en mejorar las condiciones de vida de colectivos en situación de vulnerabilidad.

La entidad anima a todos los linenses y vecinos de otros puntos del Campo de Gibraltar a asistir a esta fiesta al aire libre en la que pasarán una noche veraniega divertida y llena de buena música mientras se colabora en una causa solidaria.