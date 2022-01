Aqualia repartirá mañana garrafas a los vecinos de La Alcaidesa tras declararse el agua no apta para consumo humano

Aqualia comenzará mañana de 9:00 a 15:00 a facilitar gratuitamente garrafas de agua a los vecinos de La Alcaidesa, después de que la Junta de Andalucía haya declarado no apta para el consumo el agua corriente por haberse superado los niveles máximos de trihalometanos. En total hay unas 2.400 viviendas afectadas, pero la empresa estima que solo una cuarta parte de ellas estarán ocupadas en estos momentos.

La empresa gestora del servicio de agua de la urbanización La Alcaidesa repartirá este agua a los afectados por la incidencia en el bombeo (EBAP) Castillo, en la avenida de La Hacienda, frente a la urbanización Loma del Rey, y en su oficina de atención al cliente (Calle De La Villa Real, 1 en el Centro Comercial La Hacienda), donde también estará disponible la recogida de 17:00 a 18:00. El reparto de agua se realizará en ambas ubicaciones de forma diaria mientras dure la incidencia, señala la empresa.

Aqualia ha explicado que el suministro a este núcleo de población está sometido a un control sistemático de calidad, en cumplimiento con lo dispuesto en el RD 140/2003 por el que se establecen los criterios de calidad del agua de consumo humano. En los análisis realizados se ha detectado un exceso de trihalometanos, por lo que en cumplimiento de lo establecido por la Autoridad Sanitaria en el Programa de Vigilancia Sanitaria de Andalucía se comunica a la población que debido a esto, como medida preventiva, se ha calificado el agua como no apta para el consumo. Por ello, no debe emplearse el agua de la red pública para la bebida, comida y elaboración de alimentos. Sí puede utilizarse sin restricciones para otros usos que no supongan su ingestión, tales como lavado de ropa, higiene personal, fregar platos, etc.

Los trihalometanos se originan durante el proceso de desinfección del agua, por combinación del cloro con la materia orgánica natural. El valor legal máximo para el total de trihalometanos es de 100 microgramos por cada litro de agua (100 µg/l) habiéndose detectado valores comprendidos entre 101 y 126 µg/l. en los últimos días.

Para cualquier aclaración o información adicional que precisen, señala Aqualia, "pueden dirigirse a nuestras oficinas o a nuestro teléfono en el 956 79 21 33".