La saturación del colegio Aljibe de Jimena será debatida el jueves en el Parlamento de Andalucía

La situación del colegio Aljibe de Jimena sigue marcando buena parte de la agenda política del Campo de Gibraltar. La saturación que atraviesa el centro, con alumnos hacinados en aulas y ocupando espacios comunes como el gimnasio para dar clases, será debatida el próximo jueves en el Parlamento de Andalucía.

La parlamentaria de Por Andalucía Inmaculada Nieto ha registrado una Proposición No de Ley para debatir sobre las carencias en infraestructuras que arrastra el centro, en el que reciben clases unos 300 alumnos, y que prevé ser analizada el próximo jueves, 25 de septiembre. Ese mismo día, una representación de los padres del centro prevé acudir hasta Sevilla para evidenciar la situación en la sede parlamentaria y, además, para trasladar la situación al Defensor del Pueblo Andaluz.

Inmaculada Nieto mantuvo esta semana un contacto telefónico con la consejera de Educación, María del Carmen Castillo, del que sacó pocas conclusiones más allá de que la Junta no prevé -de momento- ampliar la capacidad del colegio. "Me dijo que la masificación del centro responde a una situación coyuntural y que la instalación de unas aulas prefabricadas no se amortizaría. Y mucho menos una ampliación, planteada en tiempos con una natalidad diferente, según me indicó. Me vino a decir que los alumnos cabían perfectamente. Y por supuesto que le comenté que ocupando espacios comunes, el cuarto de la fotocopiadora o el aula matinal", según Nieto.

La parlamentaria ha constatado que la Junta únicamente se plantea, sin haber iniciado trámites ni pedido la licencia municipal de obras, la división en dos de la Sala de Usos Múltiples; algo a lo que se niegan los padres. Mientras tanto, los escolares han iniciado esta semana el curso con seis días de retraso como consecuencia de la huelga mantenida por la comunidad educativa en el arranque del curso.

El alcalde de Jimena y padre afectado, Francisco Gómez (IU), ha recordado que la Junta se comprometió con las familias a instalar aulas prefabricadas para hacer frente a las ratios. Pero que esa medida no se ha puesto en marcha, por lo que se mantienen las aulas divididas en dos para acoger a dos cursos y otras dependencias, pese a las incomodidades para el alumnado.

En palabras del alcalde, el rechazo a la ampliación por parte de la Consejería se ha argumentado teniendo en cuenta un "pico demográfico" que se espera que "baje en ocho o nueve años". Gómez ha recalcado que esta localidad del Campo de Gibraltar está en expansión, recibiendo la llegada de familias jóvenes que vienen a implantarse en la localidad. "Esperamos un aumento de la natalidad, por lo que es importante ejecutar la ampliación y la mejora de servicios del colegio Aljibe", ha reseñado.

El PSOE reclama la dimisión del delegado territorial

El PSOE de Cádiz ha pedido la dimisión del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, por lo que consideran "una mentira y un engaño" a las familias de este colegio, al ofrecerles como solución "la división del salón de usos múltiples con un tabique de madera por 12.000 euros que además se plantea sin los trámites de seguridad pertinentes", una medida que, "lejos de resolver el problema, solo busca ocultar la inacción y la falta de compromiso del Gobierno andaluz con la educación pública".

"No podemos permitir que un responsable político, en lugar de solucionar los problemas, intente ocultarlos con soluciones de parcheo", ha afirmado Rocío Arrabal, parlamentaria del PSOE de Cádiz en una nota.

Así, ha lamentado que la Junta "pretenda resolver el problema con un muro de madera de 12.000 euros" mientras los alumnos se encuentran "hacinados", y ha criticado que la Consejería de Educación "ha dado la espalda a más de 300 alumnos que sufren un déficit de hasta cinco aulas".