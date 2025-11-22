Rescatado un matrimonio tras pasar la noche perdido en la sierra de Jimena

Un matrimonio ha sido rescatado sano y salvo en la madrugada de este sábado tras pasar varias horas perdido en una zona montañosa de Jimena de la Frontera. El operativo de búsqueda, que se prolongó durante toda la noche, movilizó a decenas de efectivos de emergencias y concluyó con éxito a las seis de la mañana.

La odisea comenzó el pasado viernes a las 23:30, cuando el Servicio de Emergencias del 112 Andalucía recibió el aviso de que una pareja se encontraba desorientada y sin posibilidad de regresar por sus propios medios en el entorno de esta localidad gaditana, conocida por su intrincada orografía y su proximidad al Parque Natural de Los Alcornocales.

Operativo coordinado en plena noche

La sala coordinadora del 112 activó de inmediato un amplio dispositivo de búsqueda en el que participaron efectivos de la Policía Local, la Guardia Civil, el Cuerpo de Bomberos y el Plan Infoca. Según han confirmado fuentes del Plan Infoca, el rescate se produjo finalmente a las 6:00 de este sábado, 22 de noviembre.

El Infoca desplegó para esta operación un grupo especializado de bomberos forestales, que conocen a la perfección el terreno de la zona, además de una autobomba como apoyo logístico. La coordinación entre los diferentes servicios de emergencia fue clave para localizar a la pareja en una zona de difícil acceso.

Tras ser localizados "a primera hora de la mañana", el matrimonio fue acompañado hasta su vehículo en buen estado de salud, sin que fuera necesaria asistencia médica. La pareja no presentaba signos de hipotermia ni lesiones relevantes, pese a haber pasado varias horas a la intemperie durante la noche.