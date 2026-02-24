La Junta comienza la reparación de las filtraciones en el IES Hozgarganta de Jimena

La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta, a través de la Agencia Pública Andaluza de Educación, ha comenzado las obras de urgencia en el Instituto de Educación Secundaria Hozgarganta de Jimena de la Frontera, uno de los centros más dañados tras los temporales de las borrascas que azotaron al municipio. Estas reparaciones se llevan a cabo con una inversión de 48.150,34 euros y un plazo de ejecución de un mes.

El tren de borrascas de las últimas semanas ha ocasionado filtraciones de agua en la cubierta norte del edificio central y desprendimientos del revestimiento de los techos, que han afectado a espacios como la sala de usos múltiples y la zona de escaleras del edificio.

Los trabajos consisten en el levantamiento de tejas, el arreglo de los tableros o tabiques que las sustentan y su impermeabilización, la recolocación y sustitución de tejas, según los casos, y la reposición y pintado de los revestimientos interiores.

Esta obra se enmarca en el plan Andalucía Actúa puesto en marcha por la Junta de Andalucía, con una dotación de 60,2 millones de euros de recursos propios, para reparar las infraestructuras docentes que hayan resultado dañadas a consecuencia de las inclemencias meteorológicas del mes de febrero.