Jimena registra un terremoto de baja intensidad enmarcado en una racha de posibles hidrosismos en Grazalema y la Serranía de Ronda

Un terremoto de baja intensidad, de magnitud 2,6 mbLg, se ha registrado a primera hora de la tarde de este jueves al norte de Jimena de la Frontera, en un contexto marcado por una racha de pequeños seísmos en el entorno de la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema, coincidiendo con un episodio de lluvias extremas.

Según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el movimiento se produjo a las 16:02 (hora peninsular), con una profundidad de 30 kilómetros, sin que consten daños materiales ni personales, ni avisos ciudadanos significativos. El seísmo se suma a otros registrados en las últimas horas en municipios cercanos como Gaucín, Casares, Benarrabá, Genalguacil y Castellar de la Frontera, todos ellos de baja magnitud.

SismoCádiz, perfil de Facebool que comparte información sobre fenómenos de riesgo en la provincia, señala que las lluvias excepcionales acumuladas en la Sierra de Grazalema y la Serranía de Ronda están provocando una sobresaturación del terreno que incrementa el riesgo de deslizamientos de ladera, desprendimientos de rocas y flujos de barro, además de la reactivación de fenómenos kársticos, como cavidades subterráneas que expulsan agua por sobrecarga.

Según esta plataforma, la zona —perteneciente al dominio Subbético de las Cordilleras Béticas— presenta una compleja red de pliegues y fallas que podría verse afectada por la carga hidrogeológica derivada de las intensas precipitaciones. En este contexto, la reciente cadena de seísmos de baja magnitud registrada entre la Sierra de Cádiz y la Málaga occidental podría estar relacionada con estos procesos, apuntando a hidroseísmos asociados al desplazamiento de aguas subterráneas más que a una actividad tectónica intensa.

SismoCádiz subraya que el principal riesgo en este escenario no serían grandes terremotos, sino desprendimientos y movimientos de terreno en laderas muy saturadas, especialmente en áreas montañosas.

La borrasca Leonardo ha dejado registros excepcionales en la zona. Grazalema ha superado los 250 litros por metro cuadrado en apenas 12 horas y más de 1.300 litros en el mes de enero, cifras que han provocado inundaciones, filtraciones y un subsuelo completamente saturado. Situaciones similares se han dado en San Pablo de Buceite y Jimena, donde se han superado los 100 litros en pocas horas.