La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar en tiendas de Jimena con billetes falsos de 20 euros

La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de falsificación de moneda y otro de estafa tras una investigación desarrollada por agentes del puesto de Jimena de la Frontera.

La actuación se inició después de que varios comerciantes denunciaran que un vecino de la localidad estaba realizando pagos con billetes falsos. Tras analizar el dinero intervenido, los agentes confirmaron que los presuntos autores utilizaban billetes falsificados de 20 euros para efectuar pequeñas compras, completando el resto del importe con billetes auténticos de 10 y 5 euros para no levantar sospechas.

La investigación de la Guardia Civil determinó que uno de los detenidos se encargaba de hacer las compras con los billetes falsificados mientras que el otro permanecía a la espera en un vehículo con más billetes falsos para continuar realizando compras en distintos comercios en el menor tiempo posible.

Los agentes lograron identificar a los dos sospechosos y les detuvieron. Ambos cuentan con antecedentes policiales por hechos similares.