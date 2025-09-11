Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025

El festival de música clásica andaluza ÁndalMus 2025 ha comenzado este jueves en el Convento de la Estación de Jimena con un emocionante concierto de la Orquesta Andaluza. Ha sido la primera cita de una edición dedicada al 120 aniversario del nacimiento de José Muñoz Molleda, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX.

El recital de apertura se ha celebrado dentro del ciclo (Re)estrenos de música inédita andaluza, que marcó el inicio del festival con una apuesta firme por rescatar y poner en valor piezas olvidadas del repertorio musical andaluz.

El Instituto de Estudios Campogibraltareños, con el apoyo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de los ayuntamientos de La Línea, Jimena, Castellar y la Sociedad Musical Linense “Félix Enríquez”, participan en la organización de ÁndalMus. Del 11 al 14 de septiembre, escenarios únicos como el Convento de Jimena, el Castillo de Castellar y distintos espacios de La Línea acogerán conciertos, mesas redondas, cine, actividades familiares y estrenos inéditos que celebran el patrimonio musical andaluz y su futuro.

Con entrada gratuita y reserva previa, ÁndalMus 2025 se presenta como una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura en el Campo de Gibraltar.