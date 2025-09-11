Ocio
Qué hacer esta semana en el Campo de Gibraltar
Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025
Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero

Un festival para redescubrir el patrimonio musical andaluz y celebrar el legado de Muñoz Molleda

Conciertos, cine y jóvenes talentos en el Festival ÁndalMus 2025 en homenaje a José Muñoz Molleda

Manu Romero

Jimena de la Frontera, 11 de septiembre 2025 - 21:06

El festival de música clásica andaluza ÁndalMus 2025 ha comenzado este jueves en el Convento de la Estación de Jimena con un emocionante concierto de la Orquesta Andaluza. Ha sido la primera cita de una edición dedicada al 120 aniversario del nacimiento de José Muñoz Molleda, uno de los grandes compositores españoles del siglo XX.

El recital de apertura se ha celebrado dentro del ciclo (Re)estrenos de música inédita andaluza, que marcó el inicio del festival con una apuesta firme por rescatar y poner en valor piezas olvidadas del repertorio musical andaluz.

El Instituto de Estudios Campogibraltareños, con el apoyo de la Diputación de Cádiz y la colaboración de los ayuntamientos de La Línea, Jimena, Castellar y la Sociedad Musical Linense “Félix Enríquez”, participan en la organización de ÁndalMus. Del 11 al 14 de septiembre, escenarios únicos como el Convento de Jimena, el Castillo de Castellar y distintos espacios de La Línea acogerán conciertos, mesas redondas, cine, actividades familiares y estrenos inéditos que celebran el patrimonio musical andaluz y su futuro.

Con entrada gratuita y reserva previa, ÁndalMus 2025 se presenta como una cita imprescindible para los amantes de la música y la cultura en el Campo de Gibraltar.

1/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
2/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
3/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
4/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
5/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
6/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
7/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
8/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
9/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
10/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
11/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
12/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
13/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
14/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
15/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
16/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
17/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
18/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
19/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
20/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
21/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
22/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
23/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
24/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
25/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero
26/26 Fotos del concierto de la Orquesta Andaluza en Andalmus 2025 / Manu Romero

