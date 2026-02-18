CCOO reclama a la Junta garantías para la vuelta a las clases en el IES Hozgarganta de Jimena

El sindicato Comisiones Obreras exige garantías de seguridad y confort para la vuelta a las clases en el IES Hozgarganta de Jimena, uno de los centros educativos de Andalucía que todavía permanece cerrado por los daños derivados del tren de borrascas. CCOO ha solicitado a la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional una reunión urgente en la que se aclare cuáles prevén ser las condiciones para la reincorporación del alumnado, el profesorado y el personal de administración.

CCOO sostiene que las medidas propuestas por la delegación territorial resultan insuficientes e incluso peligrosas para quienes integran la comunidad educativa. El sindicato recuerda que el instituto presentaba deficiencias como filtraciones de agua, riesgo de desprendimientos en zonas comunes y posibles afecciones a instalaciones eléctricas, elementos que generan un escenario de riesgo evidente y que dificultan el normal desarrollo de la actividad educativa.

Charcos debidos a filtraciones de agua en una aula del IES Hozgarganta.

“Es difícilmente justificable que se actúe de forma tan precipitada. Pretender reanudar las clases presenciales con infraestructuras deficientes y soluciones tempora les obliga a alumnos, profesorado y personal a trabajar en condiciones precarias y en situación de riesgo constante”, advierte Santiago Acha, secretario general de la sección de Enseñanza de CCOO Cádiz. Acha subraya la urgencia de que la Administración educativa se comprometa con la seguridad de toda la comunidad educativa y no se limite a medidas puntuales que no resuelven los problemas estructurales del centro.

Una reforma integral

CCOO recuerda que la Junta de Andalucía se comprometió, a través del jefe de la inspección educativa, a una reforma integral del centro antes de que acabe el año 2026 con un presupuesto de aproximadamente 430.000 euros. “Es algo positivo, pero llega con mucho retraso, y solo podremos aplaudir cuando la reforma esté completada”, matiza Acha.

El sindicato ha criticado la gestión del delegado territorial de Educación, José Ángel Aparicio, "por su aparente desinterés hacia las demandas del personal docente y no docente". CCOO afea que Aparicio se reúna con las familias y equipos directivos, dejando de lado a los representantes de los trabajadores. "Denunciamos que, pese a haber solicitado reuniones desde hace tiempo tanto la Junta de Personal Docente como este sindicato, nunca se nos concede tiempo para tratar cuestiones que afectan directamente a las condiciones de trabajo”, concluye Santiago Acha.