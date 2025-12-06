La banda de música de Jimena gana el VI Certamen Nacional Marchavisión con una marcha cofrade

Concierto 'La Pasión Cantada' en Jimena de la Frontera el 29 de marzo de 2025. Banda de Música de Jimena de la Frontera.

Jimena de la Frontera vive un momento histórico para su tradición musical. La banda de música de Jimena se ha proclamado ganadora del VI Certamen Nacional Marchavisión, una cita de referencia para la música procesional en España que este año ha contado con la participación de 27 provincias.

El triunfo llegó gracias a la interpretación de Tú, mi Mayor Dolor, una marcha cofrade compuesta por el director de la banda, José Antonio Sánchez Da Ascencao, natural de Tarifa. La pieza, nacida desde la devoción y dedicada a la Hermandad del Huerto y Mayor Dolor, fue interpretada junto a la Coral Polifónica Portus Albus de la Sociedad Algecireña de Fomento, en una actuación que conquistó tanto al jurado como al público.

Los números hablan por sí solos: Jimena se impuso con 237 puntos totales, firmando además una actuación histórica. La banda obtuvo la segunda mejor valoración del jurado profesional con 142 puntos y la segunda mejor puntuación del público con 95 puntos. A estas cifras se sumaron las destacadas valoraciones de los jurados provinciales: 12 puntos de Palencia, León y Cuenca, y 10 puntos de Jaén, Castellón, Guadalajara y Zamora.

José Antonio Sánchez Da Ascencao, titulado profesional en la especialidad de trombón de varas por el Conservatorio Profesional de Música Paco de Lucía de Algeciras, no ha ocultado su emoción al ver cómo una composición surgida del sentimiento devocional no solo alcanzaba la final, sino que terminaba coronándose como la obra más valorada de todas las ediciones de Marchavisión.

El Ayuntamiento de Jimena de la Frontera ha felicitado públicamente a la banda de música por este logro nacional, que sitúa al municipio en el mapa de la música procesional española.