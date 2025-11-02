Una película basada en la vida de una jimenata representará a Marruecos en los Oscar

La vida de una mujer nacida en Jimena de la Frontera llegará a los Oscar. Calle Málaga, de la directora rifeña Maryam Touzani, ha sido elegida por Marruecos para competir por el premio a Mejor Película Internacional en la próxima edición de los galardones. El filme, rodado en Tánger y protagonizado por Carmen Maura y Marta Etura, se inspira en la historia real de María Ángeles Ortiz, abuela de la cineasta, una republicana jimenata que se exilió en Marruecos tras la Guerra Civil.

La película, hablada en español y ambientada en la comunidad hispana de Tánger, cuenta la historia de María Ángeles (Carmen Maura), una mujer de 79 años que se enfrenta a la posibilidad de perder el hogar donde ha vivido toda su vida. La llegada de su hija Clara (Marta Etura), dispuesta a vender el apartamento familiar, desencadena un viaje emocional en el que la protagonista redescubre el amor, la memoria y el deseo.

Rodada íntegramente en Tánger, la cinta es una coproducción internacional entre España (Mod Producciones), Marruecos (Ali n' Productions), Francia (Les Films du Nouveau Monde), Alemania (One Two Films) y Bélgica (Velvet Films), con el apoyo del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales y Eurimages y la participación de RTVE y Movistar +. Tras su estreno mundial en la sección Venice Spotlight del Festival de Venecia, el pasado agosto, en la que ganó el Premio del Público, Calle Málaga ha recorrido certámenes como Toronto y Mar del Plata y prepara su estreno en España para marzo de 2026, dentro del Festival de Cine de Málaga.

Con una dirección visual de Virginie Surdej y montaje de Teresa Font, la película ha sido aplaudida por la crítica por su sensibilidad y atmósfera íntima. “Carmen Maura está soberbia… una historia deslumbrante sobre el duelo, el amor y la experiencia humana”, destaca la revista Moveable Fest.

La directora Maryam Touzani ha explicado que Calle Málaga nace de un deseo profundo de rendir homenaje a sus raíces y a la comunidad hispano-marroquí de Tánger. “Tenía ganas de exaltar la vejez, de mostrar esos cuerpos envejecidos que a menudo elegimos esconder”, señaló la cineasta, quien reivindica la belleza de las arrugas como huellas de una vida vivida con plenitud. Touzani también subraya la inspiración familiar detrás del proyecto: “Era importante mostrar el apego visceral que esta comunidad tiene a Tánger… Mi abuela era profundamente española, pero al mismo tiempo profundamente marroquí. Había una riqueza que sentí al crecer y quise rendir homenaje a esa comunidad”.

La elección de Calle Málaga para representar a Marruecos en los Oscar supone también un reencuentro con la memoria del Campo de Gibraltar, desde donde partió hace casi un siglo la mujer que hoy inspira una de las historias más humanas del cine magrebí contemporáneo.