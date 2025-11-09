Agaden pide que se frenen los proyectos fotovoltaicos en Jimena hasta que se regule su impacto

Agaden-Ecologistas en Acción ha solicitado al Ayuntamiento de Jimena la suspensión temporal de todas las licencias y autorizaciones para la instalación de parques fotovoltaicos en el municipio hasta que se complete el procedimiento del documento de alcance del Estudio Ambiental Estratégico. Según los ecologistas, la medida pretende evitar que decenas de proyectos solares se aprueben o se construyan antes de que exista un marco normativo que regule su ubicación, tamaño y posibles impactos sobre el territorio.

"Es incoherente iniciar un proceso de planificación ambiental y territorial mientras se siguen los procedimientos de los proyectos, sin esperar a que el marco normativo esté en vigor", señala Agaden.

El Documento de Alcance reconoce la necesidad de planificación y ordenación del Ayuntamiento ante la creciente presión de promotores solares, destacando que la normativa futura deberá delimitar zonas de exclusión, proteger áreas sensibles y limitar la ocupación máxima del suelo a un 1,7% de la superficie municipal, unas 506 hectáreas.

"Jimena de la Frontera, situada en el corazón del Parque Natural de Los Alcornocales y de la Reserva de la Biosfera Intercontinental, registra una presión creciente por parte de grandes promotoras de energía solar, lo que podría fragmentar hábitats, reducir la biodiversidad, alterar el paisaje rural y generar conflictos con actividades tradicionales como la ganadería, la agricultura o el turismo rural", según Agaden.

La organización subraya que la Ley de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental y la Ley de Evaluación Ambiental establecen el principio de precaución ante posibles efectos significativos, por lo que suspender temporalmente las licencias es, a su juicio, una medida prudente y jurídicamente coherente.

Esta petición ya fue planteada en 2021 y cuatro años después "la situación es aún más urgente".