Una avería con humo en el tren Antequera-Algeciras obliga a transbordar en autobús a los pasajeros desde San Pablo

La enésima incidencia en la red ferroviaria que conecta con el Campo de Gibraltar ha tenido este domingo como protagonista al tren del servicio de media distancia de Renfe entre Antequera (Málaga) y Algeciras. El convoy, que partió desde la población malagueña a las 15:06 (MD 13064), ha sufrido una avería poco antes de las 18:00 cuando circulaba por San Pablo de Buceite (Jimena).

Varios pasajeros han relatado a Europa Sur que desde la salida olía "a goma". A la llegada del convoy a San Pablo, ha comenzado a salir una gran cantidad de humo desde los bajos de los vagones. Un interventor de Renfe ha inspeccionado el tren de rodaje, que ha rociado con un extintor. Mientras, los viajeros permanecían en el interior de los vagones ya que no se les había dado instrucciones sobre su evacuación.

Mensaje enviado a los viajeros del tren Antequera-Algeciras.

Tras varios minutos de inspección, y como consecuencia de la avería, los viajeros han sido informados de que acabarán el trayecto en autobuses. "El revisor nos ha dicho que la avería está solventada, pero que el tren no está en condiciones de seguridad para continuar", según los viajeros.

El viaje debía terminar a las 18:37 en Algeciras, si bien ahora con esta incidencia el tiempo efectivo del trayecto (que ya de por sí dura tres horas y 31 minutos) será mayor y marcado por la incomodidad del traspaso de los equipajes a los autocares.