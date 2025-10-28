Vox saca adelante una proposión no de ley que exige recuperar la soberanía española sobre Gibraltar

La Comisión Mixta para la Unión Europea ha aprobado este martes una proposición no de ley (PNL) presentada por el Grupo Parlamentario Vox que reclama al Gobierno la recuperación de la soberanía española sobre Gibraltar y el rechazo del acuerdo político firmado el 11 de junio de 2025 entre el Reino Unido y la Unión Europea, relativo al estatus del Peñón tras el Brexit.

La iniciativa fue aprobada con 20 votos a favor, 14 en contra y una abstención, gracias al apoyo de Vox y el Partido Popular, frente al rechazo del Gobierno y sus socios parlamentarios.

El texto aprobado por la Comisión insta al Ejecutivo a “exigir al Reino Unido la recuperación de la soberanía española sobre el Peñón de Gibraltar, al amparo del Derecho Internacional”, y a “adoptar todas las acciones diplomáticas necesarias” para ese fin. Además, la PNL incluye medidas complementarias, como un plan de reindustrialización para la comarca del Campo de Gibraltar, la lucha contra el blanqueo y el contrabando, la recuperación del control de las aguas españolas y la paralización de los proyectos de relleno marítimo en la zona.

En su exposición de motivos, Vox afirma que el acuerdo de 2025 “supone una renuncia implícita de España a sus derechos históricos y jurídicos sobre el territorio”, y lamenta que el ministro principal de Gibraltar haya sido incorporado al proceso negociador, mientras “las cámaras legislativas españolas eran mantenidas en la más absoluta ignorancia acerca del ritmo y del rumbo de las negociaciones”.

Sánchez García: “España ha renunciado a ejercer su soberanía”

Durante su intervención, el diputado de Vox por Alicante José María Sánchez García defendió que la PNL “se opone al acuerdo de 11 de junio de 2025 suscrito entre el Reino Unido y la Unión Europea” y denunció que España “ha renunciado, siquiera de forma implícita, a ejercer sus derechos soberanos sobre Gibraltar”.

Sánchez recordó que el Consejo Europeo de abril de 2017, a propuesta del Gobierno de Mariano Rajoy, incorporó una cláusula (NU24) que establecía que ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido podría aplicarse al territorio de Gibraltar sin el consentimiento de España. Según el diputado, el Gobierno de Pedro Sánchez “no hizo uso de esa potestad de veto”, lo que, a su juicio, “equivale a una renuncia a ejercer los derechos que asisten a España”.

“El Gobierno español ha preferido rendirse ante el papanatismo europeísta antes que defender los intereses nacionales”, afirmó el parlamentario alicantino, que añadió: “España ha renunciado de forma inadmisible y lesiva de los intereses nacionales, por debilidad y rendición ante Bruselas y Londres”.

Contenido íntegro de la PNL aprobada

La proposición no de ley aprobada señala que el Congreso de los Diputados:

Manifiesta su rechazo al acuerdo político pactado entre el Gobierno de España y el Reino Unido en relación con Gibraltar, reafirmando la soberanía española sobre el Peñón. Repudia el modo en que dicho acuerdo ha sido discutido e incorpora al proceso negociador al Ministro Principal de Gibraltar mientras el Parlamento español “permanecía en la ignorancia” sobre su desarrollo. Lamenta la actitud del ministro de Asuntos Exteriores, por “no haber informado con transparencia de un acuerdo de semejante trascendencia”.

Además, insta al Gobierno a: