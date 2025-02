Vox pregunta al Gobierno por la ausencia de control de pasaportes a los gibraltareños en el puesto fronterizo

Algeciras/El grupo parlamentario de Vox ha presentado una pregunta por escrito al Gobierno por la ausencia de control de pasaportes por parte de la Policía Nacional a los ciudadanos gibraltareños en el puesto fronterizo situado entre La Línea de la Concepción y el Peñón. La iniciativa, registrada el pasado 24 de enero y suscrita por los diputados José María Sánchez, Blanca Armario y Carlos Flores, cita de forma expresa la información del pasado 26 de diciembre en la que Europa Sur se hacía eco de dicha falta de controles y del incumplimiento del Código de Fronteras Schengen que ese hecho supone.

"Según informaciones publicadas, «cada día, miles de gibraltareños acceden a España sin necesidad de presentar pasaporte, un requisito ineludible para el resto ciudadanos de terceros países ajenos a la UE». En este sentido, la ausencia de control de pasaportes supone un «incumplimiento del Código de Fronteras Schengen»", indica la pregunta de Vox en referencia a la noticia de este periódico.

"Esta situación ha traído como consecuencia que el inspector jefe de la Policía Nacional, responsable del puesto fronterizo entre Gibraltar y La Línea haya presentado una denuncia ante los juzgados de La Línea. Con anterioridad a presentar la denuncia, el inspector jefe «había presentado hasta once peticiones (entre el 13 de septiembre y el 18 de noviembre de 2024) para que se le dieran "instrucciones firmadas y por escrito donde se expusiera el celo y ponderación con los que han de aplicarse los artículos 6 (requisitos de entrada) y 11 (sellado de pasaportes) del Código de Fronteras Schengen a los ciudadanos británicos con carta de identidad gibraltareña a los que actualmente no se les viene aplicando los artículos referenciados", advirtiendo de que la no aplicación de dichos artículos supone "un incumplimiento flagrante de dicho Código que no tiene amparo legal alguno"», añade la pregunta, que entrecomilla varias frases de la citada información.

Las cuestiones a Interior por parte de Vox son las siguientes: