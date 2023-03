Diez mil vehículos al día evitarán las colas por el aeropuerto con el nuevo túnel bajo la pista de Gibraltar

Satisfacción de Picardo

"Estoy encantado de que esta pieza crítica de la infraestructura de Gibraltar, que llevaba mucho tiempo pendiente, esté finalmente operativa esta semana, más de 14 años después de que se firmara el contrato original", ha explicado el ministro principal, Fabián Picardo. "La larga gestación de este proyecto se ha debido a litigios y disputas en los que el Gobierno de Gibraltar no aceptaba trabajos de calidad inferior que no se ajustaran a las normas británicas, pero era justo que no pagáramos con el dinero de los contribuyentes trabajos que no se ajustaran a las normas acordadas por contrato", ha apostillado. "La insistencia de este Gobierno en que el túnel se termine de acuerdo con los más altos estándares británicos, tal y como se contrató originalmente, significa que el producto final está equipado con elementos de seguridad probados y comprobados que garantizan su adecuación a los requisitos únicos de Gibraltar", ha concluido.