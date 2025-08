La Unión Europea hace efectiva la salida de Gibraltar de la lista negra de países con riesgo de blanqueo de capitales

El Gobierno de Gibraltar ha anunciado que el proceso legislativo de la Unión Europea para retirar a Gibraltar de su lista negra de "países de alto riesgo" ya ha concluido. A partir de este 5 de agosto, entra en vigor legalmente la exclusión de la colonia del listado de territorios contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (PBC/FT). Esto se produce tras la notificación previa de la UE al Gobierno llanito, el 9 de julio de 2025, de su intención de retirar al Peñón de la lista de jurisdicciones identificadas con deficiencias estratégicas en sus regímenes de PBC/FT.

"Este hito refleja los progresos realizados por Gibraltar en el refuerzo de su marco de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y conlleva una importancia tanto política como para su reputación", indica el Gobierno gibraltareño. Esta decisión marca un paso importante para la economía llanita, ya que, la decisión también tiene implicaciones prácticas para las empresas que operan entre Gibraltar y los Estados miembros de la UE. "Elimina la exigencia de medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente que antes se exigía en las jurisdicciones de la UE para las transacciones o relaciones comerciales en las que intervenga Gibraltar", explican desde el número 6 de Convent Place.

El Ministro de Justicia, Comercio e Industria, Nigel Feetham, indicó al respecto: “Dado que la retirada de Gibraltar de la lista PBC/FT de la UE entra en vigor hoy, es importante subrayar que con esta decisión no solo se restauran las credenciales de Gibraltar como centro financiero de primer orden. La decisión también tiene implicaciones prácticas en la forma de hacer negocios entre la UE y Gibraltar. Las sinergias que ahora se reconoce formalmente que existen entre nuestros regímenes de PBC/FT permiten eliminar con seguridad las medidas reforzadas de diligencia debida con respecto al cliente. Esto es bueno para los negocios. Es bueno para el comercio. Para preservar la confianza que se ha restablecido, y para que Gibraltar siga siendo considerado un socio y no un detractor, debemos perseverar en nuestro trabajo en este ámbito y he escrito a nuestros interlocutores en la UE para transmitirles mi firme compromiso de hacerlo”.

El ministro principal, Fabián Picardo, ha añadido: “Este importante paso refleja el excelente trabajo de nuestro sector de servicios financieros y es también un reflejo de la relación más amplia y continua que estamos construyendo con la UE. Demuestra que nuestros socios en las negociaciones del tratado se comportan cada vez más como deben hacerlo los verdaderos socios. Esta decisión refuerza la posición de Gibraltar y pone de relieve el valor de la buena fe y el compromiso constructivo”.

"Este logro pone de manifiesto el compromiso de Gibraltar con las normas internacionales más estrictas en materia de regulación financiera y su continuo papel como jurisdicción responsable y cooperativa en el sistema financiero mundial", ha concluido el comunicado oficial.

Otros países

Además de Gibraltar y Panamá, los eurodiputados apoyaron la exclusión del listado de otras cinco jurisdicciones: Emiratos Árabes Unidos, Filipinas, Barbados, Jamaica, Senegal y Uganda. Por el contrario, han dado luz verde a la inclusión de Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia, Nepal y Venezuela, consideradas ahora de "alto riesgo" por deficiencias en sus sistemas de prevención del blanqueo y la financiación del terrorismo.