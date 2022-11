Los trabajadores españoles en Gibraltar denuncian "abusos" e "indefensión" tras el Brexit

Los españoles que cada día atraviesan la Verja para trabajar en Gibraltar -la inmensa mayoría procedentes de La Línea- han denunciado este viernes el constante incumplimiento de sus derechos laborales tras la salida del Peñón de la Unión Europea, que afirman que ha provocado que se produzcan "abusos" por parte de las empresas y ninguna protección por parte de las autoridades españolas.

A través de la Asociación Sociocultural de Trabajadores Españoles en Gibraltar (Ascteg) manifiestan que muchos transfronterizos son "obligados a ejercer sus trabajos en la forma de cero horas", por el que trabajador tiene que estar disponible cuando lo requieran, de modo que no se especifica en el contrato ni un número de horas diarias ni los intervalos horarios en los que se le reclamará. El colectivo afirma que se trata de un "procedimiento contradictorio que esclaviza, humilla y denigra al trabajador psicológicamente hasta enfermar y lo sufre también en su salario al estar en todo momento dependiente de la llamada puntual para trabajar que imponga la empresa", en una práctica que no debería "llevarse a cabo en países modernos". "Hay trabajadores indispensables de los que se abusa cambiándoseles contratos -que al ser posteriores al Brexit ya dejan de tener derecho previo asumido- y otros cambios que les afecta en sus honorarios y jornadas laborales".

Los trabajadores sufren "discriminación con consecuencias graves" en el momento en el que no se les entregan o, en el mejor de los casos, se les demoran "los documentos, certificaciones y formularios (S1, U1, P7 etc.) que son vitales para la obtención del Paro Obrero al quedarse sin trabajo, para obtener la Atención Sanitaria en España (que solidariamente nuestros servicios de Salud y el INSS se las ingenian para que los trabajadores transfronterizos en Gibraltar sean todos atendidos) o la pensión por jubilación u otras prestaciones como las que se reciben por accidente, incapacidades etc. a las que tienen derecho".

Los transfronterizos que enferman, relata Ascteg, sólo perciben de prestación por enfermedad "dos semanas de sueldo al 100% y 4 semanas al 50% de paga y cuando la enfermedad es de larga duración, como casos de cáncer o accidentes, no sólo no cobran nada después de lo previsto sino que tampoco pueden solicitar ningún tipo de prestación en España ni en Gibraltar al estar declarados como trabajadores activos” algo que no acontece a los residentes en Gibraltar pues allí si le pueden dar una prestación de su Welfare o Bienestar Social.

"Hay transfronterizos jubilados tras haber cotizado en Gibraltar 45 años que sólo tienen derecho a una pensión completa que de momento no supera los 530 Euros (463,75 libras), para cobrar la mínima han de haber cotizado 11 años", denuncian.

Los trabajadores afirman que sufren en Gibraltar por la falta de traducción al español que dificulta sus relaciones con las empresas. Por ello reclaman una Oficina de Asesoramiento, Información, Mediación, Defensa y Traducción. Esta labor la realiza la asociación "por solidaridad" exclusivamente "para poder auxiliar" a los trabajadores.

Ascteg denuncia que las "largas colas y demoras de horas" en la Verja, en los dos sentidos, "vuelven a ser desde mayo de 2021 odiosas y muy temidas por los más de 16 mil trabajadores transfronterizos (10.335 españoles fijos más trabajadores no fijos) más 5.028 no españoles residentes en la comarca, principalmente en La Línea".

"Colas que perjudican también diariamente a muchos residentes y familiares de uno y otro lado, a comerciantes y empresas de ambos lados, deportistas, escolares, turistas y en general a la economía de la zona. "No deberían de darse con un partido progresista de trabajadores si nuestro país hubiese cumplido con las recomendaciones hechas por los parlamentarios europeos a los que trajimos a inspeccionarlas en épocas muy duras de colas", en referencia a la etapa como ministro de José Manuel García Margallo. "Exigían tres vías de entradas y otras tres de salida para vehículos de cuatro ruedas y otras para peatones y motocicletas. "Las colas y largas esperas las sentimos como un suplicio al que nos somete nuestro propio Gobierno español por no dotar a la frontera del personal y medios necesarios demandado por Europa y de esa forma se nos violan nuestros derechos y se nos impide realizar nuestras actividades normales a la hora de ir a nuestro puesto de trabajo o la vuelta a casa", apostilla.

Por último el colectivo critica que La Línea ha perdido "la actividad comercial de transporte de ciertas mercancías que por carecer de un simple punto de inspección aanitaria se nos ha ido al Puerto de Algeciras afectando a nuestros empresarios, agencias y puestos de trabajo, desde donde se transporta en buque Ro-Ro a Gibraltar con muchas demoras y un altísimo e innecesario costo".

"Necesitamos personal además de en la frontera en las administraciones SEPE y el INSS de La Línea porque están desbordados con falta de al menos cuatro funcionarios en cada entidad para que gestionen con más prontitud nuestros documentos. Es ilógico que con tantos trabajadores carece La Línea también de una Oficina Delegación de Hacienda y es que por carecer, carecemos hasta de una Residencia Pública de Mayores, cuando se consideran las bajísimas pensiones de nuestros sufridos trabajadores y por ese motivo nuestra Singularidad y discriminación crónica de nuestro noble pueblo linense que culpa no tenemos de haber nacido al lado de esta frontera de la eterna discordia".

Astecg afirma que sería "muy deseable" que volviera ya el Instituto Cervantes.