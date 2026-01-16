El submarino nuclear HMS Anson regresa a Gibraltar en su primera escala de 2026

El submarino de propulsión nuclear HMS Anson, el más moderno y silencioso de la flota de ataque de la Royal Navy, ha atracado este viernes en la base naval de Gibraltar en la que supone la primera escala de un submarino nuclear británico en el Peñón en 2026 y la tercera visita del propio Anson en menos de un año.

Reino Unido mantiene su tradicional discreción y no concreta el motivo de la presencia del sumergible el Peñón, la duración de la escala, ni el destino posterior del buque, en línea con la política del Ministerio de Defensa de no comentar los movimientos de sus submarinos nucleares.

La llegada del Anson ha vuelto a encender las alarmas de los colectivos ecologistas de la comarca. Verdemar Ecologistas en Acción ha difundido un mensaje en redes sociales en el que denuncia este nuevo atraque del submarino nuclear HMS Anson y advirte de que este tipo de unidades “bombas flotantes” —en palabras de la organización— “ponen en riesgo nuestra comarca y nuestras costas”.

El colectivo viene oponiéndose desde hace años a la presencia de submarinos nucleares en la base gibraltareña, a la que considera inadecuada para hacer frente a un posible incidente grave y demasiado próxima a zonas densamente pobladas y a espacios naturales sensibles del Estrecho.

Dos visitas muy intensas en 2025

El Anson arribó por primerz vez a Gibraltar a comienzos de febrero de 2025, en su primera gran escala lejos de las islas británicas tras completar las pruebas de mar en 2024. Entonces fue presentado como el primer despliegue operativo del nuevo SSN de la clase Astute. Durante esa estancia, que se prolongó alrededor de una semana, la Royal Navy aprovechó para cargar misiles de crucero Tomahawk y otros armamentos, operación que ya entonces motivó protestas de organizaciones ecologistas y partidos políticos de la zona.

Pocos meses después, el 7 de junio de 2025, el Anson volvió a atracar en la Roca. Medios locales y especializados vincularon su presencia a la operación Carrier Strike Group 25 (CSG25), el gran despliegue del portaaviones HMS Prince of Wales hacia el Mediterráneo y el Indo‑Pacífico, para el que se preveía la escolta permanente de un submarino de la clase Astute.

La segunda estancia fue breve: el submarino abandonó Gibraltar el 10 de junio, después de nuevas maniobras de reabastecimiento y carga de armamento. Sin embargo, un análisis posterior reveló que, en lugar de continuar hacia el Indo‑Pacífico con el grupo de portaaviones, el Anson puso rumbo de regreso a la base de Faslane (Clyde, Escocia). Ese movimiento dejó al CSG25 sin submarino de ataque británico propio en la fase central de su campaña y evidenció la escasez de disponibilidad de submarinos de propulsión nuclear en la Royal Navy.

Entre esa salida de junio y la llegada de este viernes no constan en fuentes abiertas nuevas visitas de submarinos de ataque británicos a Gibraltar, más allá de las escalas del HMS Astute durante la primavera de 2025. De este modo, el Anson fue el último submarino nuclear británico en pisar Gibraltar en 2025 y vuelve a ser el primero en hacerlo en 2026, lo que refuerza su papel como pieza clave de la fuerza de ataque submarina del Reino Unido en el Atlántico y el Mediterráneo.

El motivo de esta nueva escala

La Royal Navy no ha desvelado el destino del sumergible tras su paso por el Peñón, pero el contexto apunta a varias hipótesis:

Tras un 2025 marcado por periodos en los que ningún SSN británico estaba en la mar –algo que diversos analistas relacionan con los largos mantenimientos de la clase Astute–, el regreso del Anson a Gibraltar sugiere que el submarino vuelve a entrar de lleno en el ciclo de despliegues de larga distancia .

Su posición en la encrucijada del Estrecho y la experiencia reciente del CSG25 hacen plausible que el buque se dirija a patrullas en el Mediterráneo y el Atlántico oriental, áreas donde Londres quiere reforzar su presencia ante la inestabilidad en el Mar Rojo y el aumento de actividad naval rusa.

Por ahora, sin embargo, no hay confirmación oficial sobre la ruta que seguirá el Anson tras completar su escala logística en la base del Peñón.