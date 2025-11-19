Soldados de las Fuerzas Armadas Británicas patrullarán las calles de Gibraltar en unas maniobras militares

El Ejército británico realizará este jueves un ejercicio de entrenamiento militar en el que un grupo de soldados patrullará por las calles de Gibraltar entre las 7:00 y las 9:00. La actividad forma parte de la preparación rutinaria de las fuerzas militares y contempla desplazamientos visibles de personal uniformado por distintas zonas del territorio gibraltareño.

Durante la práctica, los soldados realizarán ejercicios de patrulla siguiendo dos rutas principales. La primera se iniciará en Devils Tower Camp, continuará por el túnel Dudley Ward y finalizará en el Buffadero Training Centre, una de las áreas habituales de instrucción.

La segunda ruta también partirá de Devils Tower Camp, discurriendo por Winston Churchill Avenue en dirección a la base naval de la Royal Navy.

Las patrullas se realizarán con durante las maniobras los soldados patrullarán con uniforme completo de camuflaje militar y con armas desactivadas y descargadas.

Aunque no se han anunciado cortes de tráfico ni alteraciones significativas, las autoridades suelen recomendar a los ciudadanos y conductores que extremen la precaución en las zonas afectadas durante la franja horaria del ejercicio, debido al aumento de presencia militar en los accesos y vías de tránsito.

El entrenamiento forma parte de los programas de preparación operativa destinados a mantener la capacidad de respuesta y coordinación de las unidades desplegadas. Fuentes oficiales recuerdan que este tipo de maniobras se realizan periódicamente y no responden a ninguna situación excepcional.