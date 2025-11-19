Los Servicios de Emergencia de Gibraltar se preparan ante posibles riesgos químicos, biológicos, radiológicos y nucleares

Un equipo de expertos de la Policía Antiterrorista de Reino Unido ha impartido durante cinco días un curso de mando CBRN (Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear) dirigido a reforzar la capacidad de los Servicios de Emergencia de Gibraltar para responder ante escenarios de este tipo. La formación, organizada por la Oficina de Contingencias Civiles y celebrada la semana pasada en Bleak House, reunió a 18 participantes de los Servicios de Emergencia, las Fuerzas Armadas y otros organismos de respuesta del Peñón.

Esta iniciativa busca que los profesionales de emergencias de Gibraltar adquieran los más altos niveles de preparación ante incidentes que requieran una actuación coordinada y especializada entre múltiples agencias. Los profesores pertenecen al National CBRN Centre, que desempeña un papel fundamental a la hora de apoyar y supervisar las capacidades de respuesta frente a estas amenazas. Como punto de referencia del Reino Unido en materia de preparación, el centro ayuda a los servicios de emergencia a desarrollar las competencias necesarias para reaccionar con rapidez y eficacia ante incidentes terroristas o criminales que impliquen el uso malicioso de materiales o armas CBRN.

El curso ofreció formación especializada diseñada para mejorar el mando y la coordinación a nivel operativo y táctico frente a estas amenazas.

El ministro responsable de Contingencias Civiles, Leslie Bruzon, destacó la importancia de que los Servicios de Emergencia dispongan de la capacidad necesaria para responder ante un incidente CBRN: “Si bien no existe actualmente información que indique un aumento de la amenaza de actores terroristas u hostiles que empleen métodos CBRN contra Gibraltar, es esencial contar con la capacidad y los recursos necesarios para responder eficazmente si surgiera una situación de este tipo”.

Bruzon reconoció la larga colaboración entre Gibraltar y el National CBRN Centre: “Estamos profundamente agradecidos por su continuo apoyo. Desde el inicio de esta relación en 2018, su experiencia ha sido fundamental para mejorar nuestras capacidades de respuesta”.

Por su parte, el responsable de Formación y Desarrollo del National CBRN Centre afirmó: “Ha sido un honor trabajar con los Servicios de Emergencia de Gibraltar y otros primeros intervinientes durante esta semana. Aunque la amenaza CBRN es de baja probabilidad, la vigilancia global es esencial en un clima de seguridad cada vez más volátil. Esta formación representa una pequeña pero importante parte de la determinación de Gibraltar de proteger a su comunidad mediante la preparación ante emergencias”.

En la clausura del curso, el coordinador de Contingencias Civiles, teniente coronel (retirado) Ivor Lopez MBE, agradeció al equipo británico su participación y destacó que el curso "supone una importante inversión en nuestra capacidad para proteger a la comunidad. Estamos enormemente agradecidos al equipo por desplazarse a Gibraltar para impartir la formación de mando CBRN y por sus continuos esfuerzos para garantizar que nuestros equipos de respuesta estén preparados para los escenarios más difíciles”.