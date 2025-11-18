Condenado un gibraltareño por violencia de género en un caso con agresiones físicas, aislamiento y control del dinero y el móvil

Un gibraltareño de 42 años ha sido condenado por un delito de violencia de género. El sujeto, que ya ha comparecido ante la Corte de Magistrados de Gibraltar, agredió a la víctima hasta en cuatro ocasiones, además de ejercer una conducta controladora y coercitiva, privando a la víctima de sus necesidades básicas.

N. M., de 42 años y residente en la plaza John Mackintosh, se declaró culpable el pasado martes 11 de noviembre ante la Corte de Magistrados de este delito en cuestión, del que había sido acusado tras su detención ese mismo día, después de una exhaustiva y compleja investigación llevada a cabo por detectives del equipo de Protección de la Policía Real de Gibraltar (Royal Gibraltar Police, RGP).

La condena al acusado, según informa el Gobierno gibraltareño, se basó en los siguientes delitos: agresiones físicas a la víctima en cuatro ocasiones, aislamiento de la víctima de sus amigos y familiares, control y restricción de las finanzas de la víctima, privación a la víctima de sus necesidades básicas y control del uso del teléfono móvil de la víctima.

Se trata de la primera condena de este tipo en Gibraltar desde la promulgación de la Ley sobre Violencia Doméstica en 2023, que introdujo "una serie de poderes y delitos para hacer frente a quienes ejerzan la violencia doméstica", dice la nota enviada. La sentencia se dictará en una fecha posterior.

La Policía Real de Gibraltar sigue animando a las víctimas y testigos de violencia de género a que denuncien. Las autoridades del Peñon advierten que esta condena en los tribunales demuestra que "no tolerarán ningún tipo de violencia en el ámbito familiar", ya que su función es la de proteger a las personas vulnerables, por lo que colabora con sus socios para reducir los daños. "Los agentes e investigadores especializados escucharán, prestarán apoyo y actuarán para llevar a los autores ante la justicia", subrayan.