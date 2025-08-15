El sindicato británico Unite, mayoritario en Gibraltar, admite fraudes millonarios, sobornos y lavado de dinero

El sindicato Unite the Union, implantando en Reino Unido, Irlanda y Gibraltar -el mayoritario en estos territorios- ha admitido fraudes millonarios, sobornos y lavado de dinero en un informe de auditoria interna publicado para esclarecer las acusaciones de corrupción que se cernían sobre la marca sindical. Estas labores se han realizado bajo la orden de la nueva secretaria general del sindicato, Sharon Graham, que prometió investigar todas estas sospechas cuando llegase a la dirección.

Debido a las investigaciones policiales en curso, el informe que se ha publicado a fines de julio no está al completo, pero sí detalla los resultados provisionales. Estas labores fueron encargadas a cinco investigaciones independientes que se sumaban a la re-auditoria interna. "Por motivos de transparencia, Unite publica este informe provisional, con partes censuradas, para compartir la mayor cantidad de información posible con los miembros", han detallado.

Corrupción y deuda de 66 millones de libras

La publicación pone en el foco al ex-secretario general de la organización, Len McCluskey, y su gestión. McCluskey firmó los contratos millonarios desautorizando las preguntas internas, y desoyendo a los abogados de Unite (Slater Heelis) que desaconsejaron los contratos vinculados a la construcción de un hotel en Birmingham con sobrecostes de más de 30 millones de libras esterlinas, lo que ha llevado a "un deterioro de 66 millones de libras en las cuentas de 2021".

El hotel mencionado tenía un costo inicial de 35 millones de libras, pero acabó construyéndose por más de 110 millones de libras (según el informe Bowdery). El sobreprecio incluía numerosas facturas inexplicables, por ejemplo: el costo de los orificios en los muros de bloques debería haber sido de 91.000 libras según la estimación original, pero a Unite se le cobró 1,3 millones de libras. Además, según Unite, el contratista principal fue contratado sin un proceso de licitación competitivo. El sindicato cree que estos hechos se produjeron por los lazos de amistad entre McCluesky y el contratista, que le facilitó entradas para una final de fútbol y viajes en jet privado.

En otro caso anterior detectado, el sindicato entonces dirigido por McCluesky realizó transferencias "muy inusuales" al contratista principal, incluidos pagos anticipados o préstamos de hasta 500.000 libras. El principal acusado ha argumentado que las decisiones fueron tomadas por el exdirector financiero (que falleció en 2020) sin su conocimiento, y que los altos costos se justificaban por el uso de mano de obra sindical. Los funcionarios de Unite no encuentran justificaciones a esas declaraciones, "por el momento", han matizado.

Sobornos, fraudes y lavado de dinero

La policía de Gales del Sur ha confirmado que otro ex alto empleado está sujeto a una investigación policial en curso sobre los contratos de servicios afiliados, por lo que, no se han podido desvelar muchos datos. Los agentes han transmitido que la investigación policial lleva en curso cinco años y estudian el caso por sobornos, fraudes y lavado de dinero. De momento, diez sospechosos han sido interrogados "bajo advertencia".

Nepotismo y mala gestión

El informe independiente de los abogados Bark & Co. identifica que la "supuesta" mala gestión fue posible gracias a una cultura de "no hacer preguntas". "Quienes sí plantearon preocupaciones fueron aislados", han señalado desde Unite. Los abogados apuntan al nepotismo y el favoritismo como causas del uso fraudulento de los fondos de los miembros de Unite. "La lealtad se garantizaba a través del acceso a trabajos y ascensos, canalizadas por la facción interna United Left (UL)", han puntualizado.

Los abogados concluyen que el "dominio" de UL en las estructuras sindicales, incluido el Consejo Ejecutivo, "bien podría explicar por qué hubo poco escrutinio real de los crecientes costos y otros problemas". La re-auditoría de las cuentas de 2021 llega a una conclusión similar. El auditor concluye que había un "entorno de fraude generalizado" bajo el liderazgo de Len McCluskey, en el que "las personalidades dominantes y un entorno de control débil facilitaron las oportunidades para cometer fraude".

La dirección actual del sindicato ha denunciado que desde el lanzamiento de las investigaciones, la actual secretaria general ha sido objeto de una campaña de tácticas inaceptables, incluida la intimidación y la difamación en línea, que generalmente utilizan cuentas anónimas y falsas.

Próximas acciones

El sindicato Unite ha defendido que han tomado medidas para "asegurarse que esto no vuelva a suceder". Entre ellas se incluyen: un nuevo director financiero cualificado y un equipo de contabilidad profesional; una nueva política sobre "regalos" a los empleados; un primer gerente de adquisiciones y nuevas reglas de adquisiciones. "El próximo paso es el nombramiento de una Comisión de Democracia, de la base del delegado sindical, que hará recomendaciones para reformar el gobierno de la unión", han concluido en su comunicado.