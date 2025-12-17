Así ha sido el largo camino hacia el tratado de Gibraltar

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebra el acuerdo sobre Gibraltar con el comisario Maros Sefcovic, el ministro británico David Lammy y el ministro principal gibraltareño Fabián Picardo en junio de 2025.

La salida de Gibraltar de la Unión Europea (UE) estuvo estrechamente ligada al proceso del Brexit del Reino Unido. A continuación, la cronología oficial de los acontecimientos más relevantes:

23 de junio de 2016 – Referéndum del Brexit:

Reino Unido celebró un referéndum sobre su permanencia en la UE. Gibraltar, territorio británico de ultramar, participó en la votación, con un resultado abrumador a favor de continuar: un 96,7 % de los votantes optó por no marcharse. A pesar de esto, el Peñón se vio abocado a la salida.

29 de marzo de 2017 – Activación del artículo 50 del Tratado de la UE:

Reino Unido notificó formalmente a la UE su intención de retirarse mediante la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Este acto marcó el inicio del proceso de negociación de dos años sobre las condiciones de salida. Gibraltar quedó incluido en estas negociaciones por ser parte del Reino Unido.

19 de junio de 2017 – Negociaciones sobre Gibraltar:

Durante las negociaciones iniciales, la UE insistió en que cualquier acuerdo sobre Gibraltar requeriría la aprobación unánime de los Estados miembros, y que España tendría un papel especial en las discusiones debido a su soberanía compartida histórica sobre el territorio.

8 de diciembre de 2017 – Acuerdo de progreso sobre la salida del Reino Unido:

Los líderes de la UE alcanzaron un acuerdo preliminar que establecía que cualquier acuerdo futuro sobre Gibraltar necesitaría el consentimiento de España. Este acuerdo permitió pasar a la siguiente fase de negociaciones, centrada en la relación futura entre el Reino Unido y la UE.

29 de marzo de 2019 – Extensión del plazo de salida:

El Brexit, originalmente previsto para marzo de 2019, se pospuso debido a la falta de acuerdo en el Parlamento británico. Esta extensión afectó directamente a Gibraltar, que permaneció sujeto a las leyes de la UE hasta la fecha efectiva de salida.

31 de enero de 2020 – Salida formal del Reino Unido y de Gibraltar de la UE:

El Reino Unido y, por extensión, Gibraltar, abandonaron oficialmente la UE a las doce de la noche. Durante un período transitorio que se extendió hasta el 31 de diciembre de 2020, Gibraltar continuó aplicando las normativas de la UE mientras se negociaba su relación futura con la Unión.

31 de diciembre de 2020 - Acuerdo de Nochevieja

El llamado Acuerdo de Nochevieja es el cimiento sobre el que la Comisión Europea y Reino Unido emprendieron la negociación de un tratado para Gibraltar. Se alcanzó el 31 de diciembre de 2020, en plena pandemia, diez horas antes de que acabase el último día del plazo límite. El pacto pretendía configurar una nueva relación entre Gibraltar y su entorno obligado por el Brexit, lo que pasaba por aplicar en la Roca el tratado de Schengen y trasladar el control fronterizo europeo al aeropuerto y puerto de la colonia, dejando expedita la conexión entre La Línea y el Peñón. Se trata de la llamada "caída de la Verja".

1 de enero de 2021 – Fin del período de transición:

Concluyó el período de transición, y Gibraltar dejó de aplicar la legislación de la UE de manera obligatoria. A partir de esta fecha, entraron en vigor los acuerdos comerciales y de cooperación establecidos entre el Reino Unido y la UE, que también incluían disposiciones específicas sobre Gibraltar, especialmente en materia de movilidad fronteriza, comercio y cooperación aduanera con España.

5 octubre 2021 – Autorización para negociar

El Consejo de la Unión Europea autorizó a negociar formalmente un acuerdo sobre Gibraltar entre la Comisión Europea y el Reino Unido, dando inicio al procedimiento.

16 diciembre 2021 – Reunión en Madrid

Reunión en Madrid entre José Manuel Albares y Elizabeth Truss (ex primera ministra de Reino Unido). En esta cita se analizaron los primeros avances en la liberalización de personas, mercancías, seguridad social y pensiones.

14 diciembre 2023 – Impulso

Se relanzan las conversaciones en Londres e informalmente en Málaga, sin alcanzarse un acuerdo, aunque con posiciones “muy próximas”. Entre 2021 y 2025 se ha producido una decena de rondas de negociación tanto en Reino Unido como España para perfilar los detalles del acuerdo.

12 abril 2024 - Más reuniones

Maros Sefcovic (CE), José Manuel Albares (España), David Cameron (Reino Unido) y Fabian Picardo (Gibraltar) se reúnen para definir las “líneas políticas generales” sobre aeropuerto, movilidad y bienes. El 6 mayo 2024, en Bruselas, el mismo grupo se reúne de nuevo. Se logran avances, pero no se cierra un acuerdo. El 19 septiembre 2024, de nuevo en Bruselas, se produce laercera reunión política con el nuevo ministro de Exteriores británico, David Lammy. En esta cumbre se alcanzan acuerdos adicionales en movilidad y mercancías y se marca el compromiso de continuar intensamente con el diálogo.

31 marzo 2025 – Avances y preparativos finales

En el marco de las reuniones del G5+, David Lammy declara su disposición a firmar un acuerdo sobre Gibraltar. El 5 de mayo 2025, Albares informa ante el Senado sobre “avances sustantivos” en movilidad, mercancías, fiscalidad y medio ambiente. El 5 de junio de 2025 se lleva a cbao un eunión en Londres entre el Grupo Transfronterizo (trabajadores y sindicatos), Nick Thomas‑Symonds (Reino Unido) y Fabian Picardo, demandando urgencia por parte de los negociadores.

11 junio 2025 – Acuerdo político

Las partes anuncian un acuerdo político firmado por el comisario europeo Maroš Šefčovič, el ministro español de Asuntos Exteriores José Manuel Albares, y por la parte británica, compuesta por la entonces secretaria de Relaciones Exteriores, David Lammy, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo.

12 de diciembre de 2025 – Terminación del borrador

Los responsables técnicos de la UE y Reino Unido terminan de dar forma a un borrador del tratado.