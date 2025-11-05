Gibraltar sancionará con hasta 100.000 libras a quienes provoquen apagones

Gibraltar pretende blindarse contra los apagones que han sacudido a la Roca en los últimos meses debido a negligencias. La ministra de Salud, Atención y Empresa del Gobierno del Peñón, con responsabilidades también sobre los Servicios Públicos, Gemma Arias-Vásquez, ha celebrado el apoyo multipartidista al Proyecto de Ley de Infraestructuras Eléctricas (Daños) de 2025, que ha sido aprobado por unanimidad en el Parlamento este miércoles tras haber sido presentado por la ministra bajo un certificado de urgencia emitido por el ministro principal, Fabian Picardo.

La legislación introduce la responsabilidad objetiva por los daños causados a la infraestructura eléctrica crítica de Gibraltar y faculta a la Compañía Eléctrica de Gibraltar (Gibraltar Electricity Authority, GEA en sus siglas británicas) a imponer sanciones económicas de hasta 100.000 libras esterlinas en los casos en que tales daños provoquen un corte de electricidad.

El Proyecto de Ley se debatió y aprobó con carácter de urgencia a raíz de una serie de graves incidentes ocurridos recientemente, que dejaron sin suministro eléctrico a amplias zonas de Gibraltar durante varias horas como consecuencia de los daños provocados a los cables por un contratista.

El principal objetivo de esta nueva legislación es actuar como "un potente elemento disuasorio del trabajo descuidado o negligente", garantizando que los responsables de daños que podían haberse evitado rindan cuentas plenamente.

"Celebro el apoyo de la oposición, aunque comedido, a este Proyecto de Ley, que envía un mensaje conjunto de que no se tolerará este tipo de interrupción", destacó la ministra con responsabilidad sobre los Servicios Públicos.

En los últimos meses, Gibraltar ha soportado apagones totalmente evitables causados por descuidos cerca de infraestructuras eléctricas críticas. "Lamentablemente, estos incidentes no se debieron a la falta de generación de electricidad, sino a que algunas personas no actuaron con la atención debida al trabajar cerca de nuestra red eléctrica", aseguran desde el Gobierno.

La ministra entiende que esta legislación es decisiva, proporcionada y necesaria. "Y lo que es más importante, constituye un claro elemento disuasorio y establece consecuencias reales para quienes dañen nuestras infraestructuras".

"Junto con esta ley, el ministro Cortés y yo también estamos revisando el régimen de autorización de servicios para garantizar que sea infalible, transparente y se aplique correctamente. La protección de las infraestructuras críticas de Gibraltar no debería ser nunca una cuestión partidista y me complace que el Parlamento haya apoyado por unanimidad esta importante pieza legislativa”, aseguró Arias-Vásquez.