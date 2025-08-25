Ruiz Boix pide al PP "visión de Estado" para que apoye el derribo de la Verja de Gibraltar

El alcalde de San Roque y presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso, Juan Carlos Ruiz Boix (PSOE), ha celebrado que la Verja de Gibraltar tenga los días contados. El primer edil sanroqueño se ha hecho eco en sus redes sociales de la noticia de que España y Reino Unido, al amparo del acuerdo alcanzado con la Unión Europea, pretenden derribar la frontera física entre el Peñón y la comarca. Ruiz Boix ha instado al Partido Popular (PP) a que anuncie su apoyo a este tratado y tenga "por fin una primera visión de Estado".

Ruiz Boix ha asegurado que "desde junio de 2018, el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se comprometió a generar una nueva Zona de Prosperidad Compartida en el Campo de Gibraltar" y sostiene que "lo hizo además con su presencia en La Línea y con un Plan Integral de Mejoras para el Campo de Gibraltar, que fue aprobado en Consejo de Ministros en noviembre de 2018".

"Desde julio de 2021, dirige las negociaciones el Ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, que siempre ha tenido una actitud positiva con el Campo de Gibraltar, defendiendo los intereses de las vecinas y vecinos de la comarca por encima de las críticas nostálgicas de otros partidos que buscan en Gibraltar un argumento de confrontación permanente para obtener réditos electorales en otras provincias muy alejadas de la realidad de la comarca".

Ruiz Boix festeja "un acuerdo cada vez más cercano. Ya en redacción última" y se hace las siguientes preguntas: "¿Cuándo va a anunciar el PP europeo el apoyo a este nuevo texto normativo? ¿Influirá Feijóo en el PP europeo para bloquear el acuerdo? ¿Tendrá por fin una primera visión de Estado el PP y apoyará el acuerdo que permite desmantelar la Verja y la libre circulación de personas, mercancías y servicios?", se cuestiona el sanroqueño.

"El PP debe despejar esa incógnita cuanto antes y huir de su mantra habitual, la bandera y la soberanía", sentencia el también presidente de la Comisión de Exteriores del Congreso.