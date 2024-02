La Royal Navy consolida Gibraltar como taller de reparaciones con la presencia del HMS Diamond

La presencia del destructor HMS Diamond en el Puerto de Gibraltar desde el pasado 10 de febrero consolida al Peñón como taller de reparaciones de la Royal Navy. El buque ha cumplido este miércoles 11 días en la Roca, una estancia bastante larga e inusual, ya que suelen ser más cortas para abastecimiento de la tripulación. Llegó tras haber estado desplegado dos meses en el mar Rojo, donde fue objeto de tres ataques distintos por parte de los rebeldes hutíes, apoyados por Irán, y logró destruir nueve drones utilizando su sistema de misiles y cañones Sea Viper, de categoría mundial.

Durante su estancia en Gibraltar se ha visto a buzos alrededor buque y también se ha instalado un pequeño andamio para llevar a cabo pequeñas reparaciones en el casco, como han captado con sus cámaras algunos de los observadores del Estrecho.

El uso del Peñón como base naval para la Royal Navy está sobre la mesa en las negociaciones entre Reino Unido y España tras la entrada en vigor el Brexit, sin que hasta ahora se haya cerrado un acuerdo entre ambas partes. Tampoco se ha llegado a un consenso entre el ejecutivo británico y la Unión Europea sobre las relaciones de la colonia con los 27 y la creación de la llamada área de prosperidad compartida.

HMS Diamond receiving some TLC at #Gibraltar Scaffolding going up and paint cat lowered into the water #OPWest @NavyLookout pic.twitter.com/Rngz5pggSX