La Royal Navy reaviva las tensiones con España con nuevas maniobras militares con disparos de fogueo, bengalas y lanchas a alta velocidad

En la recta final de la elaboración de un tratado que regule las relaciones de Gibraltar con la Unión Europea (UE) tras el Brexit, la Royal Navy vuelve a reavivar las tensiones con España. Este lunes, la marina británica ha anunciado unas nuevas maniobras militares con embarcaciones a alta velocidad, disparos de fogueo y lanzamientos de bengalas con paracaídas este martes 4 de noviembre en una área que va desde la zona portuaria gibraltareña, rodea por Punta Europa y llega hasta parte de la cara este del Peñón, en aguas que el Gobierno español considera bajo su soberanía.

Según el aviso local a navegantes 2025 número 051 de la Gibraltar Port Authority, el ejercicio, denominado Military Surfex, contará con la participación de los buques HMS Dagger y HMS Cutlass, dos embarcaciones rápidas tipo Pacific 24 RHIB y Arctic 24, así como unidades de la Gibraltar Defence Police (GDP). Las autoridades navales han recomendado extremar la precaución en esa área y respetar las señalizaciones temporales durante la duración del ejercicio.

El ejercicio se produce cuando la sección de Algeciras de la Audiencia Provincial ha reactivado la investigación sobre los rellenos de Gibraltar con un auto fechado el pasado 14 de octubre en el que apela a la soberanía española de las aguas y el Tratado de Utrecht. Será el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de La Línea el que retome la denuncia interpuesta por la Fiscalía de Algeciras por delitos contra la ordenación del territorio y contra los recursos naturales y el medio ambiente llevados a cabo en aguas españolas.

El patrullero HMS Dagger, el último en incorporarse al Escuadrón de Gibraltar de la Royal Navy, es un buque diseñado para operaciones de vigilancia y control marítimo. Junto a él, la GDP y las lanchas realizarán ejercicios de navegación y respuesta rápida dentro de un área de operación delimitada al este del Peñón.

La zona en la que se realizará el ejercicio se encuentra en las aguas que Gibraltar y Reino Unido reclaman bajo su soberanía, aunque no están reconocidas por España, que defiende que el Tratado de Utrecht de 1713 solo cedió la ciudad, el puerto y sus defensas, pero no las aguas circundantes.

Las maniobras de la Royal Navy han sido objeto de controversia en el pasado. Por ejemplo, en octubre de 2023, una patrullera de la Armada Española fue interceptada por el HMS Cutlass durante un ejercicio militar en estas aguas. El Reino Unido condenó la incursión, calificándola de "acción ejecutiva inaceptable" en sus aguas jurisdiccionales, mientras que España argumentó que el área marítima no estaba incluida en el Tratado de Utrecht.

En varias ocasiones han sido motivo de reiteradas protestas por parte del Gobierno español. A comienzos de marzo, un ejercicio similar ya provocó una queja formal del Ministerio de Asuntos Exteriores español ante el Reino Unido, en la que expresaba su rechazo a estas incursiones que considera una vulneración de su soberanía. Tres semanas después, Londres ignoró el malestar de Madrid y volvió a desplegar sus unidades en la zona.