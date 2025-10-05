El 'RFA Tideforce' llega a Gibraltar en una escala estratégica tras nueve días de travesía desde Reino Unido

El buque británico RFA Tideforce ha arribado este domingo en el Puerto de Gibraltar después de completar un viaje de nueve días desde Torpoint (Reino Unido). El tanque de reabastecimiento, de 39 000 toneladas, es uno de los más grandes de su clase y desempeña un papel fundamental en el apoyo logístico de la Royal Navy, los Royal Marines y naves de la OTAN.

La Royal Fleet Auxiliary (RFA), al que pertenece el Tideforce, tiene como misión principal reabastecer operaciones militares en el mar con combustible, agua, municiones y otros suministros esenciales. Además, el buque está preparado para transportar tropas, evacuar civiles si es necesario y participar en misiones de recogida de inteligencia.

El Tideforce también ha sido protagonista recientemente en operaciones de vigilancia, ya que formó parte de la flota que siguió a buques rusos a lo largo del Canal de la Mancha a principios de año, en una operación multinacional destinada a monitorear movimientos navales.

Esta escala en el puerto se interpreta como una parada estratégica, posiblemente para reabastecimiento y mantenimiento antes de continuar con misiones operativas en el Mediterráneo. El buque realiza esta visita tras apoyar ejercicios del FOST (Flag Officer Sea Training), como muestran rastreos de actividad naval.

El RFA Tideforce fue construido en Corea del Sur por DSME y entró en servicio en 2019 como el cuarto y último buque de la clase Tide. Está dotado con equipos para reabastecimiento en alta mar (RAS), plataforma de helipuerto y sistemas de comunicación avanzada.

Con su presencia en Gibraltar, el Tideforce refuerza la capacidad británica y aliada de proyectar apoyo naval en el Mediterráneo, manteniendo rutas logísticas críticas y demostrando visibilidad estratégica en un enclave geopolítico de alta importancia.