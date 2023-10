Los buques 'RFA Argus' y 'Lyme Bay' zarpan desde Gibraltar rumbo al Mediterráneo oriental en plena guerra en Israel

Los buques de la Royal Navy RFA Argus y Lyme Bay han zarpado en la mañana de este domingo desde la base naval de Gibraltar con rumbo al Mediterráneo oriental en plena guerra de Israel contra Hamás.

La Royal Navy no ha aportado detalles sobre si el llamado Grupo de Respuesta Litoral Sur (GLR), compuesto por el RFA Argus y el RFA Lyme Bay, ha sido destinado a posibles operaciones en el Mediterráneo oriental, si bien navegan hacia dicho destino a través del Mar de Alborán, aunque con los sistemas de identificación del destino previsto (AIS) sin información, tras efectuar escalas en Gibraltar.

El RFA Argus, un gran hospital marítimo de la flota auxiliar de la Royal Navy, llegó el pasado jueves, 12 de octubre, a la base naval gibraltareña. Poco después se sumó el RFA Lyme Bay, uno de los dos grandes muelles de desembarco con que cuenta la marina británica y que también procede del puerto de Plymouth.

El Ministerio de Defensa británico se encuentra monitoreando la situación en Oriente Medio y no descarta desplazar parte de su flota para acercarla a Israel en los próximos días, tal y como ha hecho Estados Unidos, según el portal de noticias y análisis independientes de la Royal Navy, Navy Lookout. Downing Street dijo el miércoles que estaba preparado para intensificar la presencia militar británica en la región tras el ataque a Israel llevado a cabo por Hamás.

