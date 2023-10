RFA Argus: el gran hospital flotante de la Royal Navy escala en Gibraltar en plena guerra en Israel

La base naval de Gibraltar ha recibido este jueves al RFA Argus, un gran hospital marítimo de la flota auxiliar de la Royal Navy que se dirige hacia el Mediterráneo en plena guerra de Israel contra Hamás. Junto a él está prevista la llegada del RFA Lyme Bay, uno de los dos grandes muelles de desembarco con que cuenta la marina británica y que también procede del puerto de Plymouth.

La Royal Navy no ha querido dar detalles sobre si el llamado Grupo de Respuesta Litoral Sur (GLR), compuesto por el RFA Argus y el RFA Lyme Bay, ha sido destinado a posibles operaciones en el Mediterráneo oriental, pero podría ser así, ya que deben navegar por la zona en su camino hacia el Golfo. Entre sus funciones están las operaciones humanitarias y de evacuación. Una compañía de la Royal Marine está embarcada en Lyme Bay y el Argus lleva tres helicópteros Merlin Mk4.

El Ministerio de Defensa británico se encuentra monitoreando la situación en Oriente Medio y no descarta desplazar parte de su flota para acercarla a Israel en los próximos días, tal y como ha hecho Estados Unidos, según el portal de noticias y análisis independientes de la Royal Navy, Navy Lookout. Downing Street dijo el miércoles que estaba preparado para intensificar la presencia militar británica en la región tras el ataque a Israel llevado a cabo por Hamás.

El Grupo de Ataque de Portaaviones de Reino Unido (UKCSG, por sus siglas en inglés), actualmente en operaciones en el Círculo Polar Ártico, en aguas noruegas, podría ser enviado al Mediterráneo Oriental en respuesta a los acontecimientos que se desarrollan en Israel, pero no de inmediato. Por ahora, el HMS Queen Elizabeth permanecerá en aguas europeas, pero hay otros activos que pueden desplegarse en la región. El UKCSG está a unas 4.000 millas de distancia del lugar en conflicto y ya hay activos en juego mejor ubicados, explica el portal.

'New’ Littoral Strike Ship @RFAArgus arriving in Gibraltar this morning. @RFALymeBay some way behind.RN will not comment on whether the Littoral Response Group has been earmarked for possible operations in the Eastern Med. See article: https://t.co/Cpv9AvxVvcVia @DParody pic.twitter.com/a9Ic9Fap8u