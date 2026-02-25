El Real Regimiento de Gibraltar se despliega en Reino Unido para el ejercicio de tiro Jebel Tarik con munición real

El Real Regimiento de Gibraltar ha iniciado uno de los hitos más relevantes de su calendario anual de instrucción. Bajo el nombre de ejercicio Jebel Tarik 26, la unidad se ha desplegado en el Reino Unido para llevar a cabo su campamento de tiro anual, una pieza clave en su programa de adiestramiento colectivo fuera del Peñón.

Según informa el Gobierno llanito en una nota de prensa difundida este miércoles, la Compañía del Cuartel General (HQ) y la Compañía B partieron de Gibraltar el pasado domingo 15 de febrero rumbo a los campos de tiro británicos de Hythe Ranges y Lydd Ranges, donde desarrollan un intenso programa de formación. Durante varias jornadas, el personal participa en ejercicios con munición real y en maniobras tácticas diseñadas para poner a prueba su capacidad de reacción, coordinación y eficacia en escenarios lo más realistas posible.

El ejercicio Jebel Tarik 26 no es un trámite más en la agenda militar. Forma parte del ciclo anual obligatorio de formación del Regimiento y constituye una garantía de que sus efectivos mantienen al día sus competencias tanto en tiro con munición real como en operaciones tácticas. Dos requisitos fundamentales para preservar la preparación operativa en la defensa de Gibraltar y en el apoyo a compromisos de defensa más amplios.

Además del perfeccionamiento técnico, el despliegue cumple otro objetivo esencial: reforzar la cohesión interna de la unidad. El trabajo conjunto en un entorno exigente, lejos del territorio gibraltareño, permite evaluar el grado de preparación real de los soldados y consolidar la confianza mutua, un elemento decisivo en cualquier operación.

Desde el Regimiento subrayan que la experiencia adquirida en este campo de tiro contribuirá a mejorar aún más su eficacia y su capacidad para afrontar futuros retos. El despliegue, añaden, es una muestra de la dedicación del Real Regimiento de Gibraltar a la preparación constante, la profesionalidad y la excelencia.