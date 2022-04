El proyecto para el este de Gibraltar sigue adelante con un puerto deportivo más pequeño y sin torre residencial

El proyecto para el desarrollo de los rellenos de la cara este de Gibraltar sigue adelante tras su presentación a la Comisión de Desarrollo y Planificación, aunque con dos enmiendas: la reducción del tamaño del puerto deportivo para embarcaciones pequeñas y la eliminación de la torre residencial de gran altura de casi 25 pisos prevista por TNG Global Foundation, sociedad encargada del planteamiento.

Los diseños presentados por TNG muestran una nueva zona urbana en la parcela de Eastside consistente en un hotel, unas 1.300 viviendas residenciales -incluidas 100 de ellas asequibles- y una zona comercial, todo centrado en torno a un nuevo puerto deportivo y 3.000 plazas de aparcamiento, 500 de ellas públicas.

La televisión pública gibraltareña, la GBC, ha informado de que los arquitectos y promotores presentaron ante la Comisión de Desarrollo y Planificación un complejo predominantemente residencial con un modesto componente de oficinas, un hotel e instalaciones culturales y de ocio, como un club náutico y una escuela de vela. La propuesta contempla que las fachadas y las texturas vayan en sintonía con el entorno y tiene en cuenta una fuerte demanda del mercado de superyates, con Gibraltar situado en una ubicación "estratégica" para capitalizar el mercado. También destaca la demanda local de amarres para embarcaciones pequeñas.

Los responsables del proyecto también presentaron una evaluación de impacto ambiental, enfocada en consideraciones patrimoniales, ecología marina y terrestre, biodiversidad, dinámica costera y una evaluación de tráfico y transporte. Este documento concluye que la urbanización de esta zona no debería dejar efectos ambientales ni afecciones transfronterizas.

Un residente de Catalan Bay (La Caleta), afirmando ser un representante del 75% de los residentes de esta zona del Peñón, dijo que el puerto deportivo propuesto tendría "un efecto irreversible y devastador" en el ecosistema marino, con la aniquilación total de la principal colonia y criadero de mariscos, y el bloqueo de los patrones de marea que alimentan y limpian el ecosistema. El vecino indicó que se podría esperar un crecimiento en la población de medusas y predijo que Catalan Bay necesitaría una reposición constante de arena. También indicó que las evaluaciones de impacto ambiental "generalmente son solo ejercicios de marcar casillas que minimizaban las preocupaciones".

Los responsables del desarrollo señalaron que las bahías no se cerrarán y que, por lo tanto, no se preveía el estancamiento o el bloqueo de los patrones de marea. Tampoco se mostraron de acuerdo en que habría una devastación del ecosistema. El ministro de Medio Ambiente, John Cortés, describió las observaciones del vecino de La Caleta como "poco científicas e inconsistentes". Cortés señaló que este residente ya había expresado sus intereses en esta zona en el pasado y creía que sus puntos de vista no eran representativos de los habitantes de Catalan Bay, "lo que sugiere que muchas personas estarían felices de ver desaparecer la montaña de escombros [donde está previsto que se levante este proyecto]. El Ministro dijo que esta era la única propuesta factible que había visto en décadas para el desarrollo de Eastside y que veía grandes oportunidades para su mejora ambiental.

La comisión votó a favor de las dos enmiendas a los planes: la eliminación de la torre de viviendas y la reducción del tamaño del puerto deportivo para embarcaciones de menor tamaño. El resto de aspectos de la propuesta recibieron el apoyo unánime o mayoritario de la comisión.

El valor total del acuerdo se estima en unos 330 millones de libras (393 millones de euros) en los que se incluye el pago directos en efectivo al Gobierno y los gastos que correrán a cargo de TNG Global, que además de desarrollar el proyecto privado se ha comprometido a ejecutar infraestructuras públicas: un rompeolas, 100 viviendas asequibles, un puerto deportivo y un aparcamiento.