Preocupación en Londres por el impacto del impuesto al juego online en el empleo y las cuentas de Gibraltar

El impacto que la futura subida del impuesto al juego online en el Reino Unido puede tener sobre la economía de Gibraltar fue objeto de debate este martes en la Cámara de los Comunes, según ha informado la televisión pública gibraltareña, la GBC.

Durante la discusión del próximo Finance Bill, que contempla un incremento sustancial de la fiscalidad sobre el sector del juego, el diputado laborista Gareth Snell alertó de las consecuencias que esta medida podría tener sobre el Peñón y preguntó al Gobierno británico qué medidas de contingencia existen ante un posible agujero presupuestario en Gibraltar.

Snell subrayó que el sector del juego representa aproximadamente un tercio de los ingresos fiscales del Gobierno gibraltareño y alrededor del 30% del PIB, recordando además que el ministro de Finanzas de Gibraltar, Nigel Feetham, ha advertido recientemente de que la reforma fiscal podría suponer la pérdida de decenas de millones de libras en ingresos públicos. En ese contexto, el diputado planteó si Londres contempla algún tipo de apoyo financiero o incluso un rescate, en caso de que Gibraltar no pueda compensar esa pérdida por vías internas en un plazo razonable.

En su respuesta, la secretaria económica del Tesoro británico evitó concretar posibles medidas de apoyo o compensación y se limitó a señalar que ha habido contactos entre el Tesoro y representantes de Gibraltar para abordar la situación. La ministra reconoció la importancia del sector del juego en la economía gibraltareña, pero no ofreció detalles sobre conversaciones formales, planes de contingencia ni eventuales mecanismos de asistencia.

El debate se produce en un momento de especial preocupación en Gibraltar, donde el Gobierno ha advertido del impacto que una subida fiscal en el Reino Unido tendría sobre una de las principales fuentes de empleo e ingresos del territorio.