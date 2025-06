El PP pregunta al Gobierno si reconoce que vulnera el Código Schengen en la Verja de Gibraltar

La Línea/El Partido Popular ha registrado una serie de preguntas dirigidas al Gobierno sobre la aplicación del Código Schengen en la Verja de Gibraltar. Los populares señalan que desde hace meses el Ejecutivo "está permitiendo una modificación de facto en los controles fronterizos sin respaldo jurídico alguno y sin una orden escrita que lo avale" después de que el inspector jefe de la Policía Nacional responsable del puesto fronterizo denunciara, como recogió Europa Sur, que se les estaba instruyendo verbalmente para aplicar controles más laxos a los ciudadanos que acceden desde Gibraltar, especialmente a los extracomunitarios, "lo que supone un incumplimiento de Código de Fronteras Schengen".

El Gobierno ha negado la existencia de una orden policial escrita, pero no ha aclarado si ha emitido instrucciones verbales. Ante esta situación, los populares preguntan al Ejecutivo si reconoce que la instrucción de aplicar controles fronterizos más laxos en la Verja de Gibraltar, transmitida de forma verbal a los agentes, vulnera el Código de Fronteras Schengen. También cuestiona "por qué no se ha emitido ninguna orden escrita que aclare el marco normativo aplicable en la frontera de Gibraltar, pese a las reiteradas peticiones de los responsables policiales en el puesto", y si el Gobierno considera que "la suspensión de empleo y sueldo del inspector jefe que decidió aplicar el Código Schengen por no haber recibido instrucciones escritas se ajusta a los principios de legalidad, seguridad jurídica y protección del funcionario público".

El PP señala en su escrito que el inspector jefe pidió en reiteradas ocasiones a sus superiores que se le facilitasen instrucciones por escrito sobre qué legislación se aplica para no pedir a los gibraltareños el cumplimiento de lo establecido en Schengen y que debido a que no recibió respuesta, tomó la decisión de aplicar Schengen. "En consecuencia, el 21 de febrero le notificaron su cese el puesto, siendo suspendido de empleo y sueldo", recuerdan los populares.

Para los diputados del PP, "esta actuación compromete la seguridad jurídica de los agentes, quienes se ven obligados a poner en compromiso la integridad de las fronteras exteriores españolas en el marco del espacio Schegen".