El PP acusa al Gobierno de “opacidad e incompetencia” en la negociación del acuerdo sobre Gibraltar

El diputado del Partido Popular Carlos Floriano acusa al ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, de actuar con “opacidad e incompetencia” en la negociación del acuerdo con el Reino Unido sobre Gibraltar, y de haber “renunciado” a defender los intereses de España en el marco del Brexit.

Durante la comparecencia de Albares en el Congreso de los Diputados, Floriano reprochó al titular de Exteriores que no haya hecho público el borrador del acuerdo ni lo haya compartido con los alcaldes del Campo de Gibraltar. “Si quisiera ser transparente, habría puesto a disposición del Parlamento y de los alcaldes el texto. Pero no tiene nada, solo una base política, una comunicación”, afirmó el parlamentario popular.

El diputado sostuvo que el Gobierno “divide a los españoles” y “carece de credibilidad internacional” por su “fragilidad institucional, su corrupción y su falta de consensos”. “La fortaleza de la política exterior de un país solo es creíble si proyecta solidez interna, y hoy España proyecta división y debilidad”, señaló Floriano, quien acusó al Ejecutivo de Sánchez de estar “más preocupado por resistir en el poder que por fortalecer la posición de España en el mundo”.

Floriano vinculó además el anuncio del presunto acuerdo sobre Gibraltar con la publicación del informe de la UCO sobre el caso del dirigente socialista Santos Cerdán, sugiriendo que el Gobierno habría intentado “tapar” con ello un nuevo escándalo. “Basta que se publique un informe judicial comprometedor para que anuncien un acuerdo internacional. Es su práctica habitual”, afirmó.

En cuanto al fondo del acuerdo, el diputado del PP advirtió de que, si no se garantiza la igualdad normativa entre Gibraltar y el Campo de Gibraltar en materias como impuestos, empleo, beneficios sociales, control del blanqueo o medio ambiente, el pacto “solo servirá para mantener la prosperidad de la colonia y no la de los ciudadanos españoles de la comarca”.

Floriano reclamó además que el Ejecutivo explique cómo se abordarán cuestiones como el control de la frontera Schengen en el aeropuerto y el puerto, el fraude de falsos residentes, el contrabando y el dumping fiscal y medioambiental. “Si no hay las mismas reglas, la prosperidad seguirá siendo solo para Gibraltar”, advirtió.

El dirigente popular consideró que el Gobierno “ha perdido una oportunidad histórica” para avanzar en el terreno de la soberanía sobre el Peñón, al no haber condicionado la negociación a un cambio de estatus. “España pudo haber propuesto una cosoberanía como condición para mantener la integración europea de Gibraltar, pero Albares ha actuado por su cuenta, sin diálogo, sin papeles y sin consultar al Parlamento”, lamentó.

“El Gobierno de Pedro Sánchez solo ofrece opacidad y claudicación. España merece firmeza, dignidad y transparencia, que es lo que ofrece el Partido Popular y el presidente Feijóo”, concluyó Floriano.